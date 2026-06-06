2030Ç¯¤Ë¤Ï¾èÍÑ¼Ö¿·¼ÖÈÎÇä¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¿·¥¨¥Í¼Ö¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©Äø³Ø²ñ¤¬Í½Â¬
Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©Äø³Ø²ñ¤Î¸ôÊ¡¿¼¡Ê¥Û¥¦¡¦¥Õ¡¼¥·¥§¥ó¡ËÉûÍý»öÄ¹·ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï3Æü¡¢ËÌµþ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè33²óÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©Äø³Ø²ñÇ¯¼¡Áí²ñ¡¦Å¸Í÷²ñ¡ÊSAECCE2026¡Ë¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óµ»½ÑÅ¸¡ÊAITX¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö2030Ç¯¤Ë¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤ËÀê¤á¤ë¿·¥¨¥Í¼Ö¤Î³ä¹ç¤¬70¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Âè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2026¡Á30Ç¯¡Ë´ü´Ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬µ¬ÌÏ³ÈÂç¤«¤éÁ´ÌÌÅª¤Ê¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ôÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÏÅÅÆ°²½¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡¢¹ñºÝ²½¤¬¿Ê¤à¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸ôÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ïº£¸å¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼ÖÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·µ»½Ñ¡¦¿·¥â¥Ç¥ë¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢Â¾¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Î¸£°úºîÍÑ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬1000ËüÂæ¤ËÇ÷¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó40¡ó¤Ï³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ÃÏÀ¸»º¡¦ÈÎÇäÌÖ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ôÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ïº£¡¢Ã¯¤âÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆñÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÊ³¬¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈÁÏÀ¤ÈÀè¸«À¤Î¤¢¤ë¡¢ÇË²õÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤è¤ê¤âºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ðÁÃ¸¦µæ¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ïº£¸å5Ç¯´Ö¤Î»º¶È²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Îº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»º¶È¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤ÊÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë