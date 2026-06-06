カーリングの日本選手権は７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開幕する。６日は横浜市役所で各チームのスキップが出席する会見が行われた。ロコ・ソラーレの藤沢五月（３５）は「今シーズンは、メンバーの入れ替えもありまして、また新しい風を皆さまにお見せできると思います」と笑顔で力を込めた。

ロコ・ソラーレは、ともに五輪２大会連続でメダルを獲得した吉田知那美が３月に退団。助っ人として世界選手権でチームに加わっていた小穴桃里が今大会も登録された。世界選手権までの小穴の主戦場はミックスダブルスだったが、藤沢は「新しくメンバーとして加入してもらった小穴選手はチームにもスムーズに入っていけていた」とチームの好材料となったと振り返った。

また、「桃里ちゃんはミックスダブルスでのプレーの通り、カーリング自体を楽しくプレーするというのを、加入してからもしてくれている。私たちが欲しかった桃里ちゃんの姿を体現してくれている」と手応えも。「ロコソラーレとして目指している『心から楽しむ』というのを見せられるんじゃないかな」と、改めて新体制でのプレーに決意を込めた。