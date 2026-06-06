北海道YSの岩崎航佑が熊本Virexに移籍加入！ 伊藤樹に続いて2人目



5日（金）、熊本県のクラブチームである熊本Virexは、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズに所属するミドルブロッカーの岩崎航佑（26）が加入することをクラブ公式SNSで発表した。

熊本Virexは公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度より発足する新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」の西カンファレンスに参加する予定だ。

4日には北海道YSでプレーしていたアウトサイドヒッター伊藤樹も熊本Virexに移籍することをすでに発表している。

岩崎は仙台大学を卒業し、2022年に北海道YSへ入団。今季のVリーグ男子に25試合ベンチ入り、合計22得点を挙げている。

岩崎はクラブを通してコメントしている。

「この度熊本ヴィレックスに入団させていただくことになりました岩崎航佑です。バレーボールを続けられることに感謝の気持ちを忘れず、直向きに自分らしくプレーし、チームに貢献し皆様と勝利を掴めるよう頑張ります！応援よろしくお願いします！」