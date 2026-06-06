アメリカ代表がVNL第1週のメンバーを発表！ ロビンソンら日本に馴染みのある面々が選出
5日（金）、アメリカバレーボール協会（USAV）は男子アメリカ代表のネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週のメンバーを発表した。
予選ラウンドの第1週をカナダで戦うアメリカ代表。トルコ代表、ドイツ代表、カナダ代表、イタリア代表と対戦する。
14人のメンバーには2025-26シーズンに日本でプレーしたマシュー・アンダーソンにクーパー・ロビンソン、東レアローズ静岡のテイラー・エイブリルも名を連ね、日本に馴染みのあるメンバーが並んでいる。
VNL2025では予選ラウンド敗退に終わったアメリカ代表。まずは予選ラウンド突破に向けてカナダラウンドへと挑む。
■男子アメリカ代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週メンバー
▼アウトサイドヒッター
マシュー・アンダーソン
クーパー・ロビンソン
イーサン・チャンプリン
ジョーダン・エワート
▼ミドルブロッカー
ジェフリー・ジェンドリック
マイケル・マーシュマン
テイラー・エイブリル
メリック・マクヘンリー
▼セッター
マイカ・マア
アンドリュー・ローワン
▼オポジット
ジェイク・ヘインズ
コール・ハートキー
▼リベロ
メイソン・ブリッグス
エリック・ショージ