5日（金）、アメリカバレーボール協会（USAV）は男子アメリカ代表のネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週のメンバーを発表した。

予選ラウンドの第1週をカナダで戦うアメリカ代表。トルコ代表、ドイツ代表、カナダ代表、イタリア代表と対戦する。

14人のメンバーには2025-26シーズンに日本でプレーしたマシュー・アンダーソンにクーパー・ロビンソン、東レアローズ静岡のテイラー・エイブリルも名を連ね、日本に馴染みのあるメンバーが並んでいる。

VNL2025では予選ラウンド敗退に終わったアメリカ代表。まずは予選ラウンド突破に向けてカナダラウンドへと挑む。

■男子アメリカ代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週メンバー



▼アウトサイドヒッター

マシュー・アンダーソン

クーパー・ロビンソン

イーサン・チャンプリン

ジョーダン・エワート



▼ミドルブロッカー

ジェフリー・ジェンドリック

マイケル・マーシュマン

テイラー・エイブリル

メリック・マクヘンリー



▼セッター

マイカ・マア

アンドリュー・ローワン



▼オポジット

ジェイク・ヘインズ

コール・ハートキー



▼リベロ

メイソン・ブリッグス

エリック・ショージ