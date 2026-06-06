1点差の大激闘を制したのはニックス…敵地でスパーズ相手に2連勝スタート

6月6日（現地時間5日）にフロスト・バンク・センターで「NBAファイナル2026」第2戦が行われ、サンアントニオ・スパーズとニューヨーク・ニックスが対戦した。

ホームのスパーズはディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスル、デビン・バッセル、ジュリアン・シャンペニー、ビクター・ウェンバンヤマが先発出場。一方、連勝を目指すニックスはミケル・ブリッジズ、ジェイレン・ブランソン、ジョシュ・ハート、OG・アヌノビー、カール・アンソニー・タウンズがスターティングファイブに名を連ねた。

第1クォーターからスパーズがリードする展開。フォックスがオフェンス面を引っ張ると、終了間際にウェンバンヤマの得点をお膳立てし、34－25と9点差で最初の12分間を終えた。

第2クォーターは開始早々にキャッスルの3ポイントシュートで12点差に広げたスパーズに対し、ニックスはタウンズを中心に反撃。残り4分2秒からブリッジズ、ランドリー・シャメットの連続得点で試合をひっくり返した。直後に再びリードを許したものの、ブランソン、ブリッジズ、タウンズの連続得点で締めくくり、52－56でハーフタイムに突入した。

第3クォーターはハートに加え、タウンズもファウルトラブルに陥りながらニックスがリードを拡大。ブリッジズ、シャメットが長距離砲を沈めれば、ミッチェル・ロビンソンが豪快なダンクを叩き込んだ。

75－84で始まった第4クォーターは、開始4分15秒からマイルズ・マクブライドの3ポイント、アヌノビーのダンクでニックスが14点リードした。

ホームで連敗を避けたいスパーズはハーパー、フォックス、ウェンバンヤマ、バッセルの連続得点で一気に14－0のラン。試合終了残り2分59秒に同点へ追いついた。

同57秒にウェンバンヤマが“3点プレー”、同39秒にブランソンがジャンプショットと、両エースが得点。同点で最終盤に突入した。同9秒にスパーズが痛恨のターンオーバー。ブランソンが獲得したフリースローを2本中1本決め、ニックスが1点抜け出した。

同7.5秒からスパーズ最後のオフェンス。ウェンバンヤマが放ったショットは失敗に終わり、ニックスが2連勝を飾った。

なお、第3戦はニックス本拠地のマディソン・スクエア・ガーデンに移し、9日（同8日）に行われる。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 104－105 ニューヨーク・ニックス



SAS｜34｜18｜23｜29｜＝104



NYK｜25｜31｜28｜21｜＝105



BRUNSON TIES THE GAME!

SPURS 104

KNICKS 104

39.3 TO PLAY IN GAME 2 🍿 pic.twitter.com/WyFzMyzmRV

- NBA (@NBA) June 6, 2026

【動画】ジェイレン・ブランソンが決めた同点弾