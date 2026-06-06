本拠地オリオールズ戦

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、本拠地オリオールズ戦に「7番・三塁」で先発出場。好守を披露し、現地放送席を唸らせた。

これまでも巧みな守備で魅了してきた岡本が、またも好プレーを披露した。

2回、オリオールズのメヨが放った打球は三塁線へ。ライン際でキャッチすると、深い位置から踏ん張ってワンバウンドで一塁へ送球。きっちりアウトに仕留めた。

現地放送席も目を見張るプレー。実況は、「さあ、オカモトのところにまたも打球が飛んだ！ 一塁へワンバウンドで送球……間に合った！オリオールズの監督は、チャレンジはしないようだ。カズマ・オカモト、またしても素晴らしいプレーを見せた」と興奮気味に伝えた。

また、解説も「シーズンが進むにつれて、彼はどんどん馴染んできている。グラブからボールを完璧に持ち替えて、軸足にしっかり体重を乗せて、ワンバウンドを投げる必要がある。ここ4〜5年で私が目にした変化がまさにこれだ。深い位置からの送球で、非常に多くのサードがこのようなワンバウンドを投げるようになったね」とコメントした。

岡本は打撃では4打数2安打。チームは3-13で大敗を喫した。



（THE ANSWER編集部）