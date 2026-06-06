近畿地方では、今日6日は晴れ間が広がりますが、明日7日は次第に雨が降り出し、明後日8日にかけて雨が降りやすいでしょう。和歌山県南部では警報級の大雨になる恐れがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意をしてください。

7日午後〜8日 広く雨

近畿地方では、今日6日は晴れ間が広がるでしょう。

ただ、北部や山沿いを中心に、にわか雨の所もあるため、外出の際には晴雨兼用の傘があると良さそうです。





明日7日は、南部では朝から雨が降り、昼ごろからは広く雨が降る見込みです。沿岸部を中心に風が強まり、外出にはあいにくの空模様になりそうです。明後日8日も、雨の降りやすい天気が続くでしょう。

明日7日夜から 和歌山県南部で警報級の大雨になる恐れ

明日7日の夜から明後日8日の午前中にかけて、梅雨前線上の低気圧が西日本から東日本の南岸を進む見込みです。

和歌山県では大気の状態が非常に不安定になり、南部では雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。



7日に予想される1時間降水量は多い所で、

和歌山県北部 20ミリ

和歌山県南部 60ミリ

7日6時から8日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

和歌山県北部 80ミリ

和歌山南部 200ミリ

となっています。



台風6号で大雨の所もありましたが、同じような所で大雨になる可能性があります。

すでに地盤が緩んでいる所では、このあと少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意をしてください。

土砂災害の前兆

大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。