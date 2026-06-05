北海道YSの伊藤樹が来季のVリーグ参入予定の熊本Virexに移籍加入

4日（金）、熊本県のクラブチームである熊本Virexは、北海道イエロースターズのアウトサイドヒッター伊藤樹（28）が加入することをクラブ公式SNSで発表した。

熊本Virexは公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度より発足する新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」の西カンファレンスに参加する予定だ。

伊藤は東海大学を卒業後、2020年にVC長野トライデンツへ入団。3シーズン在籍した後、2023年に北海道YSへ移籍した。在籍3季目となる今シーズンはVリーグ男子のレギュラーシーズン11試合でベンチ入りし、30得点を挙げた。

伊藤はクラブを通してコメントしている。

「この度、熊本ヴィレックスに入団することになりました、伊藤樹です。熊本ヴィレックスの一員としてプレーできる事を嬉しく思います！初めての熊本という地ではありますがバレーボールを盛り上げ、応援してくださるファンの皆様と共にバレーボールを通して楽しんでいきたいと思います！何事にも挑戦する事を忘れずチームに貢献できる様頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！」