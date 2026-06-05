カブス対アスレチックス戦

米大リーグ、カブスの今永昇太投手は4日（日本時間5日）、本拠地でのアスレチックス戦に先発登板。中堅を守るピート・クロウ・アームストロング外野手のミスによる失点があった。しかもこれは今永の自責点。日本のファンからは「信じられない」「かわいそう」との声が相次いだ。

カブスが2点を追う6回2死。今永は4回に先制弾を浴びたラングリアーズを打席に迎え、低めのスプリットで中堅定位置やや後ろに上がるフライに打ち取った。ところが打球を追うはずのクロウ・アームストロングの動きが怪しい。両手を上げ、打球を見失った様子。やがて頭を抱えている後ろにボールが落ち、フェンス付近まで転がった。この間、打者走者まで生還し、ランニング本塁打となった。

MLBの公式Xは「シェイ・ラングリアーズの今夜2本目の本塁打はインサイド・ザ・パーク！」とつづり、この場面の動画を投稿。日本のファンからは落胆と驚きの反応が並んだ。

「完全にボール見失っとる しかもそのあと棒立ちは無いやろー」

「PCAひどいよ。これ今永先生の自責点になるの」

「PCAがボールを見失うなんて…今永かわいそう」

「信じられん失点。いい投球してたのに」

「全力疾走のラングリアーズもすごいけど、PCAのプレー信じられない」

試合はその後乱戦となり、9回に4点を奪ったカブスがサヨナラ勝ち。今永は6回0/3を投げ被安打6、6失点だった。



（THE ANSWER編集部）