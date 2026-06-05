「pupa」を読む

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茂木清香氏のマンガ「pupa」が、ヤンチャンWebで6月5日11時から6月8日11時までの72時間限定で全話無料公開されている。

「pupa」は、人肉を求める化け物になってしまった妹と、妹を守るために自らを生餌として提供する兄の究極の兄妹愛を描くホラーサスペンスマンガ。

2011年の発表当時から、そのショッキングな内容が話題となった。今回無料になっている範囲には、連載後に発表された短編も収録されている。

【あらすじ】

たった2人で生きてきた、長谷川現と夢。ある日、謎の赤い蝶を見た夢の身体に異変が!!「pupa」とは何か？そこには驚愕の真実が!? 「pupa」に翻弄されていく兄妹の、壮絶な「アイ」の物語が始まる…。累計70万部以上を刊行し、カニバリズムと禁忌的なエロティシズムで大きな衝撃を残した「pupa」が、装いを新たに登場。連載終了後に描かれた新作読切も完全収録!!

(C)茂木清香(秋田書店)2025