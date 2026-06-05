「ちいかわ」おばけの森や神社が今夏お台場に出現 限定グッズ＆新作映画のフォトスポットも
【モデルプレス＝2026/06/05】東京・台場のフジテレビ本社屋にて新たなリアルイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」が、2026年7月25日（土）〜8月23日（日）まで開催。同イベントに、アニメ「ちいかわ」をテーマにした「ちいかわ おばけの森」が登場する。
【写真】今夏リアルイベントで登場する「ちいかわ」
おばけになったちいかわたちが登場する「ちいかわ おばけの森」は、フジテレビ社屋最大のイベントスペースにて開催。メインビジュアルには、大きな満月が光を放つ夜の森の中で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがおばけになってふわりと宙に浮かぶ姿が描かれ、足元には光る不思議なキノコが生い茂り、周囲には怪しげな青やピンク、黄色の人魂がゆらゆらと漂う、どこか不穏でファンタジックな世界観を表現している。
ここでは、巨大なちいかわをシンボルとした「ちいかわ神社」も登場。「水みくじで運試し」や「スーパージャンボヨーヨーつり」に挑戦できる（※別途有料）。さらに、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のフォトスポットや、ここでしか入手できない来場者特典の配布も実施（※入場には1DAYパスポートが必要）。ちいかわファンにはたまらないコンテンツが盛りだくさんとなっている。
さらに、フジテレビ22階と1階フジテレビモールの物販ブース「ちいかわお台場商店」では、同イベントのイラストを使用したグッズが登場。かわいいマスコットのほか、お菓子、ステーショナリーなどのほか、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のグッズ、フジテレビ限定のちいかわグッズも並ぶ。また、22階店舗限定のノベルティ配布も予定。グッズの詳細や販売方法は後日告知される。（modelpress編集部）
・開催日時：2026年7月25日（土）〜8月23日（日）30日間
・開催時間：10:00〜18:00 （最終入場17:30 ）※開催時間は変更となる場合がある。
・開催場所：フジテレビ本社屋（〒137-0088 東京都港区台場2-4-8） ほか
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【写真】今夏リアルイベントで登場する「ちいかわ」
◆巨大なちいかわがシンボル「ちいかわ おばけの森」
おばけになったちいかわたちが登場する「ちいかわ おばけの森」は、フジテレビ社屋最大のイベントスペースにて開催。メインビジュアルには、大きな満月が光を放つ夜の森の中で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがおばけになってふわりと宙に浮かぶ姿が描かれ、足元には光る不思議なキノコが生い茂り、周囲には怪しげな青やピンク、黄色の人魂がゆらゆらと漂う、どこか不穏でファンタジックな世界観を表現している。
◆限定グッズが集結する「ちいかわお台場商店」
さらに、フジテレビ22階と1階フジテレビモールの物販ブース「ちいかわお台場商店」では、同イベントのイラストを使用したグッズが登場。かわいいマスコットのほか、お菓子、ステーショナリーなどのほか、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のグッズ、フジテレビ限定のちいかわグッズも並ぶ。また、22階店舗限定のノベルティ配布も予定。グッズの詳細や販売方法は後日告知される。（modelpress編集部）
◆お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜概要
・開催日時：2026年7月25日（土）〜8月23日（日）30日間
・開催時間：10:00〜18:00 （最終入場17:30 ）※開催時間は変更となる場合がある。
・開催場所：フジテレビ本社屋（〒137-0088 東京都港区台場2-4-8） ほか
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