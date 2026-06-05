“奇跡の40代”皆藤愛子の健康美！ ミニスカ＆ノースリーブ撮影オフショットに反響
フリーアナウンサーの皆藤愛子が4日にInstagramを更新。ミニスカート＆ノースリーブのオフショットを披露すると、ファンから「健康美」「ずーっとかわいい」といった声が寄せられた。
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！
皆藤が投稿したのは自身がモデルを務めるカレンダーからのオフショット。写真には、ニットのノースリーブとデニムのミニスカートという装いの彼女が、カメラに笑顔でポーズを決めている。
彼女のオフショットに、ファンからは「健康美だね」「似合っててステキ」「ずーっとかわいいずーっと美人」などの反響が寄せられている。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍中。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！
皆藤が投稿したのは自身がモデルを務めるカレンダーからのオフショット。写真には、ニットのノースリーブとデニムのミニスカートという装いの彼女が、カメラに笑顔でポーズを決めている。
彼女のオフショットに、ファンからは「健康美だね」「似合っててステキ」「ずーっとかわいいずーっと美人」などの反響が寄せられている。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍中。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）