【COCORO】 2026年夏 発売予定 価格：未定

グッドスマイルカンパニーとフロントウイングは、PC用ノベルゲーム「COCORO」のストアページを本日6月5日に公開した。2026年夏に発売を予定し、価格は未定。

今回はストアページのオープンに合わせてオープニングムービーが公開された。本作はロボットが暴走する世界を舞台に、少年とロボットであることを隠して生きる少女による初恋を描く感動のノベルゲーム。ノベルゲーム「ATRI -My Dear Moments-」などを手掛けた紺野アスタ氏がシナリオを担当する形で、「ロボットに心はあるのか？」というテーマで描かれる。

各キャストのコメントも公開され、ヒロインのココロ以外のキャラクターについても発表となった。公式Xではココロ役を演じる羊宮妃那さんのサイン入り色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンが6月19日までの期間中に実施される。

また、本作のキャラクターデザインを担当する渡辺明夫氏と、「ATRI」を手掛けたゆさの氏による2作品のコラボイラストも公開された。こちらは「グッドスマイルカンパニーゲーム企画展」にて展示が行なわれ、グッズとしてアクリルスタンドが3,000円で販売される。

□Steamの「COCORO」のページ

【「COCORO」オープニングムービー】

コラボイラスト

フォロー＆リポストキャンペーン

6月5日22時より放送予定の「グッドスマイルフェス2026 グッスマ 新作ゲーム特集コーナー」に羊宮妃那さんが出演

【キャストコメント】

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