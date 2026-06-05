ポケモンは、ポケモンバトルの大型大会「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」をパシフィコ横浜にて6月6日・7日に開催する。

「ポケットモンスター」シリーズ30周年の記念イヤーに開催される今回の「PJCS」。会場では30周年ロゴのフォトパネルで記念撮影ができるほか、これまでの「ポケモン」や「PJCS」の歴史をピックアップした壁面パネルが展示されている。

また「ポケモンカードゲーム」の展示や大会のステージもお披露目。さらに「メガリザードンX」と「メガリザードンY」の巨大カイトも登場し、大会期間中は臨港パークにて屋外飛行展示に挑戦予定となっている。なお、屋外飛行は天候の状況などにより中止される場合もある。

本稿では「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」の会場展示を撮り下ろしで紹介していく。

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