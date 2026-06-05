【「月刊少年チャンピオン」7月特大号】 6月5日 発売 価格：750円

（C）秋田書店

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秋田書店は、「月刊少年チャンピオン 7月特大号」を6月5日に発売した。価格は750円。

表紙と巻頭グラビアにはえなこさんが登場。6月19日発売の「ダストランド」単行本1巻発売を記念して「クローズ」と「WORST」とのコラボグラビアを披露する。付録として、B4ポスター、両面クリアファイルがついてくるほか、限定QUOカードや直筆サイン入りチェキのプレゼント企画も実施される。さらに、センターグラビアには、片岡未優さんが登場する。

マンガは、巻頭カラーに「WORST外伝 ゼットン先生」が登場。センターカラーには「バキ外伝ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ二人だけど三人暮らし～」と「斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！」が掲載。

さらに、「ダストランド」「少女は異世界で『殺戮の才能』に目覚める」が出張掲載される。

「WORST外伝 ゼットン先生」

「バキ外伝ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ二人だけど三人暮らし～」

「斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！」

「ダストランド」

「少女は異世界で『殺戮の才能』に目覚める」