えなこさんが「クローズ」＆「WORST」とコラボ！「月刊少年チャンピオン」7月特大号本日発売
【「月刊少年チャンピオン」7月特大号】 6月5日 発売 価格：750円
【拡大画像へ】
（C）秋田書店
【拡大画像へ】
秋田書店は、「月刊少年チャンピオン 7月特大号」を6月5日に発売した。価格は750円。
表紙と巻頭グラビアにはえなこさんが登場。6月19日発売の「ダストランド」単行本1巻発売を記念して「クローズ」と「WORST」とのコラボグラビアを披露する。付録として、B4ポスター、両面クリアファイルがついてくるほか、限定QUOカードや直筆サイン入りチェキのプレゼント企画も実施される。さらに、センターグラビアには、片岡未優さんが登場する。
マンガは、巻頭カラーに「WORST外伝 ゼットン先生」が登場。センターカラーには「バキ外伝ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ二人だけど三人暮らし～」と「斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！」が掲載。
さらに、「ダストランド」「少女は異世界で『殺戮の才能』に目覚める」が出張掲載される。
「WORST外伝 ゼットン先生」
「バキ外伝ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ二人だけど三人暮らし～」
「斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！」
「ダストランド」
「少女は異世界で『殺戮の才能』に目覚める」