ノーラン『オデュッセイア』IMAX上映などのチケットが米販売開始、予約アプリがダウン

クリストファー・ノーラン監督『オデュッセイア』の、IMAXをはじめとするプレミアム・ラージ・フォーマット上映のチケット予約が米国でスタートした。米Varietyによると、映画館の予約サイトにアクセスが殺到し、システムが一時ダウンする事態に陥っていたという。

『オデュッセイア』は米国にて2026年7月17日に劇場公開予定。これに先がけ、6月4日（米国時間）から、ノーランが理想とするIMAX 70mmフィルム上映のほか、IMAX上映・70mmフィルム上映・35mmフィルム上映などのプレミアム・ラージ・フォーマット上映のチケット予約が開始された。

もっとも、本作をなるべく優れた上映環境で鑑賞したい映画ファンが予約サイトに押し寄せたことで、米国最大の映画館チェーンAMC Theatresのチケット予約アプリが一時的にダウン。その後復旧し、販売が再開されたものの、ユーザーはチケットの購入完了まで最大1時間待機することになっていたという。大手チケット販売サイトFandangoのウェブサイトも重くなり、ユーザーは長い時間を余儀なくされたようだ。

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AMCのウェブサイトがチケット予約のためにダウンすることは以前にもあり、2023年の『テイラー・スウィフト: THE ERAS TOUR』や、同じくテイラー・スウィフトによる『Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl（原題）』（2025）でも同様の事態が起きていた。

『オデュッセイア』はIMAX 70mmフィルムカメラで撮影された史上初の劇映画であり、すでにプレミアム・ラージ・フォーマット上映の重要性はSNSなどで広くアピールされている。このたび予約アプリがダウンしたAMCは、米国で最も多くのIMAXスクリーンを保有する映画館チェーンだ。

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なお、公開週末のIMAX 70mmフィルム上映のチケットは昨年（2025年）7月に販売開始され、発売から24時間以内に95%が完売するとなっていた。

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。

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