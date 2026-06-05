【ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING】 6月17日～ 順次開催

フラワーリングは、ポップアップストア「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」を6月17日より順次開催する。

「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」は「ポケットモンスター（ポケモン）」シリーズのブランド「ポケピース」のグッズを販売するイベント。駅やデパートなど東京都や大阪府、愛知県など各地をまわる形でポップアップショップを展開する。

ビジュアルはみんなでスポーツを楽しむ姿をテーマとしたものになっており、プラスルとマイナンが描かれている。POP UP STORE先行発売商品の販売に加え、購入金額に応じたノベルティのプレゼントも実施される。

ミニアクリルスタンド 価格：660円(ランダム販売)/ミニアクリルスタンドコンプリートBOX 価格：5,280円

ポケピース／ぬいぐるみ／プラスル 価格：2,420円

ポケピース／ぬいぐるみ／マイナン 価格：2,420円

ポケピース／ぬいぐるみ／ボールチェーンマスコット／プラスル 価格：1,980円

ポケピース／ぬいぐるみ／ボールチェーンマスコット／マイナン 価格：1,980円

フレークシール スポーツ 価格：660円

ミラーS 価格：各715円

ノベルティ

開催情報

・JR秋葉原駅 AKIBA LINK 秋葉原駅構内

2026/6/17（水）～2026/6/30（火）

月～金 10:00～21:00 土日祝日 10:00～20:00 ※最終日20:00まで

・大阪エキマルア・ラ・モード 大阪駅中央口改札外

2026/6/22（月）～2026/7/7（火）

10:30～21:00 ※初日13:00～/最終日20:00まで

・JR池袋駅 池袋駅南口改札外

2026/7/14（火）～2026/8/3（月）

10:00～21:00 ※初日13:00～/最終日18:00まで

・JR大宮駅 改札外東西連絡通路催事場

2026/7/22（水）～2026/7/31（金）

10:00～21:00 ※初日14:00～/最終日17:00まで

・名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール ４Fイベントスペース

2026/7/22（水）～2026/7/28（火）

10:00～20:00

・大丸梅田店 １F東イベントスペース

2026/8/5（水）～2026/8/25（火）

10:00～20:00

・イオンモール高知 １Fセントラルコート

2026/8/7（金）～2026/8/17（月）

10:00～21:00

・あべのハルカス近鉄本店 １Fエスカレーター横

2026/8/26（水）～2026/9/22（火）

10:00～20:00 最終日19:00まで

・JR池袋駅 池袋駅南口改札外

2026/10/13（火）～2026/10/26（月）

10:00～21:00 ※最終日18:00まで

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

