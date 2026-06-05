中国で民主化を求める学生らを武力で弾圧した天安門事件から4日で37年です。

【映像】遺族「正しい道を取り戻さなければならない」

遺族が事件を風化させないことの重要性を訴える中、中国国内では遺族の墓参りが禁止されるなど、統制が強まっています。

息子を亡くした張先玲さん（88）「私たち遺族は、『真実を語り、忘却を拒み、正義を求め、良心に訴える』ことによって、家族たちのために正しい道を取り戻さなければならない。

そうすることが亡くなった人への慰めにもなる」

当時19歳だった息子を亡くした張先玲さんは、1989年6月4日に起きた天安門事件について「無数の家庭が深い悲しみと苦しみに見舞われた」と振り返り、事件を風化させないことの重要性を訴えました。

中国政府は天安門事件の犠牲者を319人としていますが、実際はさらに多くの死者が出たと指摘されています。

アメリカ政府系メディアの「ラジオ・フリー・アジア」は、遺族が毎年6月4日に続けてきた墓地での追悼活動について、北京市の公安当局が今年、初めて認めないと遺族側に通告したと伝えています。

一方、中国外務省の報道官は4日の会見で、天安門事件を「政治的動乱」と位置付けたうえで、「中国の特色ある社会主義の道は、歴史と人民の選択だ」などと述べ、当時の対応を改めて正当化しました。

アメリカのルビオ国務長官が声明で、天安門事件について「いかなる検閲も過去を消し去ることはできない」と表明し、当時の中国政府の対応を非難したことには、「中国への内政干渉だ」として反発しています。

37年が経った現在も中国では、インターネットや生成AIで事件について自由に調べることはできず、当局が海外メディアに対する監視を強めるなど、警戒が強化されています。（ANNニュース）