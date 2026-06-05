【ゼノンコミックス新刊3作品発売】 6月5日発売

「ラストバトルのそのあとでレベル99のズタボロ勇者はメンタルケアの旅に出る」1巻

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コアミックスは、ゼノンコミックスの新刊3冊を6月5日に発売する。

「ラストバトルのそのあとでレベル99のズタボロ勇者はメンタルケアの旅に出る」1巻

著：さーもにずむ

価格：770円

□第1話を読む

【あらすじ】

国中の期待を一身に背負い、魔王の討伐を果たした勇者セルヴィとその仲間たち。大好きな妹に会うために実家に帰った勇者だったが、実は魔王との戦いの末に「心と身体」を壊していた……。世界を救ったズタボロ勇者が今度は自分を救うための旅に出る。

「元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。」3巻

原作：早瀬黒絵

漫画：城キイコ

価格：814円

□第1話を読む

【あらすじ】

元戦闘用奴隷のユイは【番】の竜人・セレストと互いへの想いを育みながら、共に暮らす日々を過ごしていた。そんな時、捕らえられていたユイの元主人の奴隷商が警備隊から脱走するという事件が起こる。穏やかに見えた生活に暗雲が立ちこめる！

「異世界では現代コスメが無敵でした」2巻

原作：真冬日

作画：椎名明

価格：770円

□第1話を読む

【あらすじ】

異世界で自分のコスメショップを開業し、化粧師として順風満帆な生活を送るミオ。しかし、悪質なクレーマーがミオのコスメで肌がかぶれたと大騒ぎしてピンチに！ さらに、ひょんなことから、巷で大人気な劇団の駆け出し女優に舞台メイクをすることになり!?