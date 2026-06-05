『魔法科高校の劣等生』アニメ第二部の制作始動！ 新たなビジュアルも解禁
『魔法科高校の劣等生』アニメ第二部の制作が始動し、第二部制作始動ビジュアルが解禁された。
【写真】『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』場面写真ギャラリー
佐島勤によるスクールマギクス『魔法科高校の劣等生』シリーズ（電撃文庫）は、魔法が現実の技術として確立し、魔法師の育成が国策となった時代を舞台に、魔法師としてある欠陥を抱えた劣等生の兄・達也と、成績優秀で才色兼備な優等生の妹・深雪の、通称“魔法科高校”に通う2人の活躍を描く物語。
テレビアニメは2014年に第1シーズンが放送、現在まで続く第3シーズン（全52話）に加えて、2017年には『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』が公開。2021年には《追憶編》がスペシャルアニメとして放送された。その他にもゲーム、コミカライズなど、幅広いメディアミックス展開がなされている。そして現在、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」が公開中。シリーズの中でも屈指の人気を誇る《四葉継承編》を映画化したもので、累計動員数は23万8025人（6月1日時点）を記録した。
また、劇場版の豆知識を投稿できる「豆司波ジェネレーター」が始動した。好きな豆司波になりきって、『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』 を見た感想（豆知識）を入力し、オリジナル画像をXでシェアした人の中から抽選で、豆司波モチーフのパスケースが当たる。
【写真】『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』場面写真ギャラリー
佐島勤によるスクールマギクス『魔法科高校の劣等生』シリーズ（電撃文庫）は、魔法が現実の技術として確立し、魔法師の育成が国策となった時代を舞台に、魔法師としてある欠陥を抱えた劣等生の兄・達也と、成績優秀で才色兼備な優等生の妹・深雪の、通称“魔法科高校”に通う2人の活躍を描く物語。
また、劇場版の豆知識を投稿できる「豆司波ジェネレーター」が始動した。好きな豆司波になりきって、『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』 を見た感想（豆知識）を入力し、オリジナル画像をXでシェアした人の中から抽選で、豆司波モチーフのパスケースが当たる。