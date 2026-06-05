「力みすぎて立ち上がっちゃったバージョン」



【動画】トイレ中にすくっ！ 二足立ちの決定的瞬間

そうコメントが添えられた1枚の写真が、Xで大きな注目を集めています。写っているのは、小さな体で踏ん張るように立ち上がる子猫の姿。真剣な表情を浮かべ、耳を横に開いた、いわゆるイカ耳の状態で、まっすぐに直立しています。



今は生後7カ月になった「ルナ」ちゃん。その懐かしくも愛らしい姿は、2.3万件超の“いいね”を集める大反響となりました。



リプライには「最高級にかわいい」「ミームになりそう」「真剣な顔がかわいすぎ」「必殺技を打つ前の脱力みたい」「あまりにも3頭身でかわいい」「これで10分は笑い転げてる」「今にも飛んでいきそうなイカ耳も見どころ」といった声が寄せられています。当時の状況について、飼い主のひよぷー UNIRICOさん（@hiyopu_）にお話をうかがいました。



鳴き声が気になって撮影したら、まさかの直立姿に

飼い主さんによると、この写真はルナちゃんをお迎えして間もないころに撮影したものだったそうです。



「当時、ルナは生後1カ月ほどでした。離乳し、まだうんちをするのも数回目くらいのころだと思います。ルナはうんちがうまくできず、どうやってするのが正解なのか分からない様子でした。何度も力みながら上半身を起こした格好になった末、立ち上がったんです」



思わぬ行動を見せたルナちゃんに対し、飼い主さんはいつでもサポートできるように、そばにいたそうです。



「まさか直立状態になるとは――。『うんちを踏まないでね』とハラハラしたのと、倒れないだろうかと心配で、ずっと見守っていました」



直立はこの一度きり その後も残った“クセ強”スタイル

この独特な姿勢は、その後、どうなったのでしょうか。



「直立状態になったのは、このときが初めてで、最後でした。このあと何度もうんちを踏んでしまうことが続きましたが、そのうちトイレのふちにつかまることを覚えたんです。ただ、それも3本足で体を支えるスタイル。何とも“クセ強”な子ですが、そこもまた愛らしいですね」



そんなユニークな行動で飼い主さんを驚かせたルナちゃん。子猫時代は、かなりエネルギーに満ちあふれた日常を送っていたようです。



「小さいころは暴れん坊でしたね。お掃除中のトイレに突進してきたり、どこでもよじ登ってきたり、とても手を焼きました。動きも素早く激しくて、当時は『家中を破壊されるのでは！？』と思うくらい、大きな音を立てて暴れていました。自制心ゼロ（笑）。それはもう大変でしたね。自分の尻尾を追いかけて、グルグルと回っていました」



そんなルナちゃんも、生後7カ月を迎えた現在は変化が見られるようになりました。



「今はすっかりお姉ちゃんになって、とてもいい子です。甘えん坊で、人にべったりなところはずっと変わりません。抱っこされると秒で寝てしまうところが、かわいいです（笑）」



子猫時代は、振り返ればあっという間です。力みすぎて立ち上がってしまった小さな日の姿も、今ではルナちゃんの成長を感じさせる大切な一場面。これからも家族の日常に、たくさんの忘れられない瞬間を残してくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）