『トイ・ストーリー５』おもちゃと人間の絆を描いた感動の日本版予告解禁
7月3日公開の映画『トイ・ストーリー５』より、カウガール人形・ジェシーの思いに心を動かされる、感動の日本版予告が解禁された。
【動画】感動の『トイ・ストーリー５』日本版予告
世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』（1995）。30年を迎えたシリーズ最新作では、現代の子どもたちも夢中になっている＜ハイテクおもちゃ＞が登場し、ウッディとバズが再び手を取り“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語を描く。
今回解禁された日本版予告は、カウガール人形・ジェシーがかつての持ち主・エミリーと仲睦まじく過ごす思い出の一場面から始まる。かつてジェシーは「いつまでも友達だよ、相棒」と言われ大切にされていたが、エミリーが成長しおもちゃで遊ばなくなったことでつらい別れを経験した。
ウッディと出会ったことで、バズをはじめ多くの仲間と出会い新たな居場所を見つけたジェシーだったが、今の持ち主・ボニーのもとに最新タブレット・リリーパッドが現れたことで、再び自分たちの居場所が無くなるのではという不安に襲われる。
一方で、周りから遅れないようタブレットに没頭していくボニーだったが、かつて遊びの時間の中で輝いていたはずの笑顔が失われていく。そんな様子に胸を痛めたジェシーは「本当のボニーを取り戻さなきゃ！」と決意。ウッディやバズたちと共に、ボニーとの絆、そして笑顔を取り戻すために立ち上がる――。
「トイ・ストーリー」シリーズが30年にわたり描き続けてきたもの、それはおもちゃと人間の絆。スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる“本当の役割”とは何なのか？ジェシーが仲間達と共に辿り着く答えとは。シリーズ集大成にふさわしい感動のラストを期待させる、エモーショナルな予告映像となっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。
【動画】感動の『トイ・ストーリー５』日本版予告
世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』（1995）。30年を迎えたシリーズ最新作では、現代の子どもたちも夢中になっている＜ハイテクおもちゃ＞が登場し、ウッディとバズが再び手を取り“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語を描く。
ウッディと出会ったことで、バズをはじめ多くの仲間と出会い新たな居場所を見つけたジェシーだったが、今の持ち主・ボニーのもとに最新タブレット・リリーパッドが現れたことで、再び自分たちの居場所が無くなるのではという不安に襲われる。
一方で、周りから遅れないようタブレットに没頭していくボニーだったが、かつて遊びの時間の中で輝いていたはずの笑顔が失われていく。そんな様子に胸を痛めたジェシーは「本当のボニーを取り戻さなきゃ！」と決意。ウッディやバズたちと共に、ボニーとの絆、そして笑顔を取り戻すために立ち上がる――。
「トイ・ストーリー」シリーズが30年にわたり描き続けてきたもの、それはおもちゃと人間の絆。スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる“本当の役割”とは何なのか？ジェシーが仲間達と共に辿り着く答えとは。シリーズ集大成にふさわしい感動のラストを期待させる、エモーショナルな予告映像となっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。