「マジなのか」「かなり心配」合宿地から届いた日本代表の“心配な一報”にネット騒然「厳しいなぁ」「オランダ戦いないのはやめてくれ」
初日から不安のスタートとなった。
北中米ワールドカップに挑む日本代表は事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイに入り、現地６月３日から練習を開始した。
だが、５月31日のアイスランド戦で「左足の違和感」によって前半のみで交代となったキャプテンの遠藤航は、トレーニングを欠席。ホテルで別メニューとなった。
この一報に日本にもたらさられると、インターネット上では次のような声が上がった。
「厳しいなぁ」
「マジなのか」
「オランダ戦いないのはやめてくれ」
「かなり心配」
「大丈夫か？」
「調子が戻って欲しい」
「遠藤航の別メニューって聞くだけで不安になるし、このタイミングでキャプテン抜けるのはチーム的にも影響デカいよな」
「ファン・ダイクと遠藤航を戦わせてあげたいんだけど、遠藤航ダメかな」
「キャプテン外すのはあり得ない」
「あまり考えたくはないが負傷離脱となると代役は誰になるんかな？」
左足甲の怪我で手術をし、アイスランド戦で復帰を果たしたばかりだっただけに、キャプテンの状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
北中米ワールドカップに挑む日本代表は事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイに入り、現地６月３日から練習を開始した。
だが、５月31日のアイスランド戦で「左足の違和感」によって前半のみで交代となったキャプテンの遠藤航は、トレーニングを欠席。ホテルで別メニューとなった。
この一報に日本にもたらさられると、インターネット上では次のような声が上がった。
「マジなのか」
「オランダ戦いないのはやめてくれ」
「かなり心配」
「大丈夫か？」
「調子が戻って欲しい」
「遠藤航の別メニューって聞くだけで不安になるし、このタイミングでキャプテン抜けるのはチーム的にも影響デカいよな」
「ファン・ダイクと遠藤航を戦わせてあげたいんだけど、遠藤航ダメかな」
「キャプテン外すのはあり得ない」
「あまり考えたくはないが負傷離脱となると代役は誰になるんかな？」
左足甲の怪我で手術をし、アイスランド戦で復帰を果たしたばかりだっただけに、キャプテンの状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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