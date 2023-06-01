【1か月予報】本格的な雨のシーズンに突入
6月1日から4日にかけて、西日本各地で「梅雨入り」となりました。東日本も次第に梅雨らしくなるでしょう。この先1か月の雨量は、太平洋側を中心に平年より多くなる可能性があります。一方、奄美・沖縄では6月下旬頃から夏空が広がるようになり、梅雨明けとなる可能性があります。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】期間の前半（〜6月19日頃）は、天気は数日の周期で変化し、例年よりも曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半（6月20日〜）は、例年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
【気温の傾向】6月6日から6月12日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より低い」でしょう。6月13日から6月19日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。6月20日から7月3日頃にかけての気温は、北海道・東北太平洋側は「ほぼ平年並み」でしょう。東北日本海側は「平年並みか高い」見込みです。
【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北海道日本海側・オホーツク海側・東北日本海側で「ほぼ平年並み」でしょう。北海道太平洋側・東北太平洋側は「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
東北北部 6月15日頃
東北南部 6月12日頃
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】東日本では次第に梅雨らしい天気となりそうです。6月12日頃にかけて、関東甲信や東海では、低気圧や前線の影響を受けやすく、例年より曇りや雨の日が多いでしょう。6月13日以降は、東日本各地で、例年同様に曇りや雨の日が多い見込みです。6月下旬は蒸し暑くなるでしょう。
【気温の傾向】6月6日から6月12日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。6月13日から6月19日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。6月20日から7月3日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。
【平年の梅雨入り】
北陸 6月11日頃
関東甲信 6月7日頃
東海 6月6日頃
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】西日本各地で梅雨入りとなりました。この先1か月の雨量は、特に太平洋側で平年より多くなりそうです。6月12日頃にかけては、西日本太平洋側で、低気圧や前線の影響を受けやすく、例年より曇りや雨の日が多いでしょう。6月13日以降は、西日本各地で、例年同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
【気温の傾向】6月6日から6月12日頃にかけての気温は、近畿・九州南部で「平年並みか高い」でしょう。中国・四国・九州北部は「平年より高い」見込みです。6月13日から6月19日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。6月20日から7月3日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、近畿北部・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部は「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・四国・九州北部では「平年並みか少ない」見込みです。
【2026年の梅雨入り】
近畿 6月4日梅雨入り発表
中国 6月4日梅雨入り発表
四国 6月2日梅雨入り発表
九州北部 6月4日梅雨入り発表
九州南部 6月1日梅雨入り発表
■奄美・沖縄
【天候の傾向】6月12日頃にかけては、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも曇りや雨の日が多いでしょう。6月13日から19日頃にかけては、例年同様に曇りや雨の日が多いとみられます。6月20日以降は、夏空が広がるようになり、梅雨明けとなりそうです。
【気温の傾向】6月6日から6月12日頃にかけての気温は、奄美で「平年並み」でしょう。沖縄は「平年より高い」見込みです。6月13日から6月19日頃にかけての気温は、奄美で「平年並みか高い」でしょう。沖縄は「平年より高い」見込みです。6月20日から7月3日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。
【2026年の梅雨入り】
奄美 5月3日梅雨入り発表
沖縄 5月4日梅雨入り発表
【平年の梅雨明け】
奄美 6月29日頃
沖縄 6月21日頃
■期間中の日最高気温平年値
【北日本】6/6→7/5
札幌 20.9℃〜24.1℃
青森 21.2℃〜24.4℃
仙台 22.3℃〜25.3℃
【東日本】6/6→7/5
新潟 24.1℃〜26.9℃
東京 25.3℃〜28.6℃
名古屋 26.8℃〜29.9℃
【西日本】6/6→7/5
大阪 27.2℃〜30.2℃
広島 26.6℃〜29.1℃
高知 26.4℃〜29.3℃
福岡 26.3℃〜29.5℃
鹿児島 26.8℃〜30.5℃
【奄美・沖縄】6/6→7/5
名瀬 27.8℃〜32.3℃
那覇 28.6℃〜31.7℃
■1か月予報（6月6日〜7月5日のまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本:30%・50%・20%
東日本:20%・30%・50%
西日本:10%・40%・50%
奄美・沖縄:10%・30%・60%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:30%・30%・40%
北日本（太平洋側）:20%・40%・40%
東日本（日本海側）:30%・30%・40%
東日本（太平洋側）:20%・40%・40%
西日本（日本海側）:30%・30%・40%
西日本（太平洋側）:20%・40%・40%
奄美・沖縄 :20%・30%・50%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40%・30%・30%
北日本（太平洋側）:40%・30%・30%
東日本（日本海側）:40%・30%・30%
東日本（太平洋側）:40%・40%・20%
西日本（日本海側）:40%・30%・30%
西日本（太平洋側）:40%・40%・20%
奄美・沖縄 :40%・30%・30%