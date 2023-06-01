あおぎり・エトラさんが包容力溢れるおねえさんに。音声作品「極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間」本日発売
【極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間】 6月5日0時 発売 価格：1,320円
総再生時間 01:06:03
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viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」は6月4日、同グループ所属のタレント・エトラさんが主演を務めるASMR作品「極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間」を発売した。価格は1,320円で、7月2日までは期間限定で25％オフとなる990円で販売される。
本作は疲れた「あなた」を癒すため、包容力たっぷりなおねえさん（CV.エトラさん）が耳かきやオイルマッサージ、添い寝など極上のおもてなしをしてくれるという作品。全4トラックが収録され、総再生時間は1時間6分3秒。
早期購入特典として、7月2日までに購入すると制作裏話や収録の感想が語られる「フリートーク」が視聴できるほか、2,000DLを突破すると特別トラック「もしも極上お姉さんがママだったら……」の配信が開始される。
□DLSite「極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間」のページ【トラックリスト】
総再生時間 01:06:03
track1 いらっしゃい(07:48)
[プロローグ]
track2 甘やかしタイムのはじまり(19:34)
[耳タッピング、耳かき、こんにゃくスポンジマッサージ]
track3 シャンプー台で甘やかし(15:58)
[ブラッシング、炭酸シャンプー、頭皮マッサージ、ドライヤー]
track4 添い寝で甘やかし(22:43)
[雨音、添い寝、耳ふさぎ、ハグ、心音]
なんか今日は24時まで起きてた方がいいことある気がするなあ…配信はないんだよ？ないんだけど、なんか起きてた方がいい気がするんだよね…気のせいかなあ？- エトラ/ étra (@etra_ASI) June 4, 2026