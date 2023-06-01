【極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間】 6月5日0時 発売 価格：1,320円

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viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」は6月4日、同グループ所属のタレント・エトラさんが主演を務めるASMR作品「極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間」を発売した。価格は1,320円で、7月2日までは期間限定で25％オフとなる990円で販売される。

本作は疲れた「あなた」を癒すため、包容力たっぷりなおねえさん（CV.エトラさん）が耳かきやオイルマッサージ、添い寝など極上のおもてなしをしてくれるという作品。全4トラックが収録され、総再生時間は1時間6分3秒。

早期購入特典として、7月2日までに購入すると制作裏話や収録の感想が語られる「フリートーク」が視聴できるほか、2,000DLを突破すると特別トラック「もしも極上お姉さんがママだったら……」の配信が開始される。

□DLSite「極上おねえさんによしよし甘やかされる特別な時間」のページ

【トラックリスト】

総再生時間 01:06:03

track1 いらっしゃい(07:48)

[プロローグ]

track2 甘やかしタイムのはじまり(19:34)

[耳タッピング、耳かき、こんにゃくスポンジマッサージ]

track3 シャンプー台で甘やかし(15:58)

[ブラッシング、炭酸シャンプー、頭皮マッサージ、ドライヤー]

track4 添い寝で甘やかし(22:43)

[雨音、添い寝、耳ふさぎ、ハグ、心音]