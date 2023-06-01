【Amazon：Logicool G ハンコン セール】 セール期間：6月5日0時～6月18日23時59分

「RS50 SYSTEM」+「RS H-SHIFTER」

Amazonにて、Logicool Gのステアリングコントローラー「RS50 SYSTEM」を含むセット商品がセール価格で販売されている。セール期間は6月18日23時59分まで。

「RS50 SYSTEM」は最大8Nmのトルク出力が可能なダイレクトドライブを採用。期間中は、カスタム仕様の7速シフト機構を搭載した「RS H-SHIFTER」とのセット、および「RS50 SYSTEM」と75kgまで対応の荷重センサー付きブレーキを採用したシミュレーションレーシングペダル「RS PEDALS」とのセットがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「RS50 SYSTEM」+「RS PEDALS」