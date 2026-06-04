【フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026】 6月4日 公開

フリューは、2026年度に発売および追加展開を予定しているタイトルを中心にした「フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026」を同社公式YouTubeチャンネルにて公開した。

あわせて、新作「アノマリス／ANOMALITH」のクローズドデモ実施およびフィードバック募集が決定。さらに、新作「クライムライト／CRYMELIGHT」の試遊版冒頭プレイ映像も公開された。

「フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026」公開

「フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026」では、2026年度発売予定の「アノマリス／ANOMALITH」、「クライムライト／CRYMELIGHT」、そして2025年9月に発売された「けものティータイム」の新展開を中心に紹介。

「アノマリス／ANOMALITH」クローズドデモ実施＆フィードバック募集決定

【フリューゲームス - オフィシャルトレーラー 2026】

「アノマリス／ANOMALITH」公式Xにて投稿された開発チームレターで、公式Discordの開設や6月中旬の「クローズドデモ実施＆フィードバック募集」、10月上旬の体験版配信が発表された。

クローズドデモ実施＆フィードバック募集 概要

6月12日(金) 19時：募集開始

6月16日(火) 23時59分：募集終了

6月19日(金) ～ 6月26日(金)9時59分：プレイ可能期間

□「アノマリス／ANOMALITH」公式X

□公式Discordサーバー

※公式Discord参加者を対象に人数限定実施

※募集は先行ではなく期間内応募者からの抽選

※クローズドデモの実況配信・動画投稿は可能

「アノマリス／ANOMALITH」

発売日：10月29日（木）予定

対応機種：プレイステーション 5、Nintendo Switch 2 、Steam

ジャンル：異常探索アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

CEROレーティング：B

販売価格：

＜パッケージ版＞数量限定 危険区画対策室BOX：12,100円、通常版：8,580円

＜ダウンロード版＞デジタルデラックスエディション：12,100円、スタンダードエディション：8,580円

「クライムライト／CRYMELIGHT」試遊版 冒頭5分プレイ映像公開

「クライムライト／CRYMELIGHT」公式YouTubeにて、イベント向け試遊版の冒頭5分プレイ映像が公開された。本映像では、ゲームプレイに加え、試遊版専用に新規収録されたボイスも楽しめる。

【クライムライト／CRYMELIGHT - 試遊版 冒頭5分プレイ動画】

□「クライムライト／CRYMELIGHT」公式X

□公式Discordサーバー

「クライムライト／CRYMELIGHT」

発売日：11月5日（木）予定

対応機種：プレイステーション 5、Nintendo Switch 2 、Steam

ジャンル：懺悔して強くなるローグライクアクション

プレイ人数：1人

CERO：審査予定

販売価格：

＜パッケージ版＞ティーパーティBOX：10,978円、通常版：4,378円

＜ダウンロード版＞デラックスエディション：6,578円、スタンダードエディション：3,278円

(C)FURYU CORPORATION

