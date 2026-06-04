フリュー「フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026」公開「アノマリス／ANOMALITH」のクローズドデモ実施とフィードバック募集も決定
フリューは、2026年度に発売および追加展開を予定しているタイトルを中心にした「フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026」を同社公式YouTubeチャンネルにて公開した。
あわせて、新作「アノマリス／ANOMALITH」のクローズドデモ実施およびフィードバック募集が決定。さらに、新作「クライムライト／CRYMELIGHT」の試遊版冒頭プレイ映像も公開された。
「フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026」公開
「フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026」では、2026年度発売予定の「アノマリス／ANOMALITH」、「クライムライト／CRYMELIGHT」、そして2025年9月に発売された「けものティータイム」の新展開を中心に紹介。【フリューゲームス - オフィシャルトレーラー 2026】
「アノマリス／ANOMALITH」クローズドデモ実施＆フィードバック募集決定
「アノマリス／ANOMALITH」公式Xにて投稿された開発チームレターで、公式Discordの開設や6月中旬の「クローズドデモ実施＆フィードバック募集」、10月上旬の体験版配信が発表された。
クローズドデモ実施＆フィードバック募集 概要
6月12日(金) 19時：募集開始
6月16日(火) 23時59分：募集終了
6月19日(金) ～ 6月26日(金)9時59分：プレイ可能期間
□「アノマリス／ANOMALITH」公式X
□公式Discordサーバー
※公式Discord参加者を対象に人数限定実施
※募集は先行ではなく期間内応募者からの抽選
※クローズドデモの実況配信・動画投稿は可能
「アノマリス／ANOMALITH」
発売日：10月29日（木）予定
対応機種：プレイステーション 5、Nintendo Switch 2 、Steam
ジャンル：異常探索アクションアドベンチャー
プレイ人数：1人
CEROレーティング：B
販売価格：
＜パッケージ版＞数量限定 危険区画対策室BOX：12,100円、通常版：8,580円
＜ダウンロード版＞デジタルデラックスエディション：12,100円、スタンダードエディション：8,580円
「クライムライト／CRYMELIGHT」試遊版 冒頭5分プレイ映像公開
「クライムライト／CRYMELIGHT」公式YouTubeにて、イベント向け試遊版の冒頭5分プレイ映像が公開された。本映像では、ゲームプレイに加え、試遊版専用に新規収録されたボイスも楽しめる。【クライムライト／CRYMELIGHT - 試遊版 冒頭5分プレイ動画】
□「クライムライト／CRYMELIGHT」公式X
□公式Discordサーバー
「クライムライト／CRYMELIGHT」
発売日：11月5日（木）予定
対応機種：プレイステーション 5、Nintendo Switch 2 、Steam
ジャンル：懺悔して強くなるローグライクアクション
プレイ人数：1人
CERO：審査予定
販売価格：
＜パッケージ版＞ティーパーティBOX：10,978円、通常版：4,378円
＜ダウンロード版＞デラックスエディション：6,578円、スタンダードエディション：3,278円
(C)FURYU CORPORATION