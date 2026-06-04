伊藤健太郎、ネタバレ寸前で大慌て「やめましょうか！」 一ノ瀬颯との共演を振り返る
俳優の伊藤健太郎が4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。
【写真】かっこいい！スーツを着てクールな表情の伊藤健太郎
平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が演じた。警視庁捜査一課の刑事・菅野正人役を務めるのは一ノ瀬颯となる。共演シーンの思い出を問われると、伊藤は「一ノ瀬くんと取り調べのシーンがあるんですけど」と話したところで「これ、言っていいのかな…」と急に不安に。生配信もされており、製作陣から「〇」マークが出たが、伊藤は「微妙な『〇』だな…。なんとなく、そういったシーンがあるんですよ…。やめましょうか！」とネタバレの不安に押しつぶされそうになりトークをやめようとすると、会場は爆笑だった。改めて伊藤は「2人で対峙するシーンがある。お互いセリフ量もページ数も多かった。撮影していて楽しかったです。関係性が変わる部分も含めて。ワクワクしたし、監督も交えて一ノ瀬くんとも話して、すごく印象に残っています」と思い返していた。
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、木村文乃、GACKT、中田秀夫監督も参加した。
【写真】かっこいい！スーツを着てクールな表情の伊藤健太郎
平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が演じた。警視庁捜査一課の刑事・菅野正人役を務めるのは一ノ瀬颯となる。共演シーンの思い出を問われると、伊藤は「一ノ瀬くんと取り調べのシーンがあるんですけど」と話したところで「これ、言っていいのかな…」と急に不安に。生配信もされており、製作陣から「〇」マークが出たが、伊藤は「微妙な『〇』だな…。なんとなく、そういったシーンがあるんですよ…。やめましょうか！」とネタバレの不安に押しつぶされそうになりトークをやめようとすると、会場は爆笑だった。改めて伊藤は「2人で対峙するシーンがある。お互いセリフ量もページ数も多かった。撮影していて楽しかったです。関係性が変わる部分も含めて。ワクワクしたし、監督も交えて一ノ瀬くんとも話して、すごく印象に残っています」と思い返していた。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、木村文乃、GACKT、中田秀夫監督も参加した。