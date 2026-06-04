「オフショット最高！」チャーター機内はどんな感じ？森保J戦士たちがリラックス…貴重な裏側写真が話題！CAは12番ユニ着用
森保一監督が率いる日本代表は６月２日、大勢の人々に見送られながら成田空港から出発。事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入った。
出発時には、５度目のワールドカップに臨む長友佑都が、「闘魂」と書かれたハチマキを巻いて話題を呼んだなか、日本代表の公式Xは飛行機内での写真を更新。「ANAのチャーター機で現地へ。飛行機内の様子をお届け！」と綴り、久保建英や伊東純也、瀬古歩夢らが笑みを浮かべる貴重なオフショットを披露した。
スーツからトレーニングウェアに着替えた選手たちは、リラックスした表情。また、客室乗務員が12番の日本代表ユニホームを着ている様子も確認できる。
ファンからは「こういうオフショット最高に好きです！！」「普段は中々見れない伊東純也選手のリラックスした様子は貴重」「客室乗務員の皆さん12番のユニホーム着てる凄いな」「瀬古さんがギャグ漫画のようw」「本当みんな仲良さそうだよな！！」といったコメントが続々と寄せられている。
大きな注目を集める森保ジャパンは、日本時間６月15日にオランダ、21日にチュニジア、26日にスウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【レア画像】久保や伊東が笑顔！瀬古の髪型に注目！CAは12番ユニ着用
出発時には、５度目のワールドカップに臨む長友佑都が、「闘魂」と書かれたハチマキを巻いて話題を呼んだなか、日本代表の公式Xは飛行機内での写真を更新。「ANAのチャーター機で現地へ。飛行機内の様子をお届け！」と綴り、久保建英や伊東純也、瀬古歩夢らが笑みを浮かべる貴重なオフショットを披露した。
ファンからは「こういうオフショット最高に好きです！！」「普段は中々見れない伊東純也選手のリラックスした様子は貴重」「客室乗務員の皆さん12番のユニホーム着てる凄いな」「瀬古さんがギャグ漫画のようw」「本当みんな仲良さそうだよな！！」といったコメントが続々と寄せられている。
大きな注目を集める森保ジャパンは、日本時間６月15日にオランダ、21日にチュニジア、26日にスウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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