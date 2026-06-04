男子日本代表の第2次強化合宿参加メンバーが発表…W杯アジア予選に向け渡邊雄太ら15名が選出

6月4日、日本バスケットボール協会（JBA）は、7月3日と7月6日に中国および韓国で開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」のアウェー2連戦へ向けて、6月18日より味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）において、2026年度バスケットボール男子日本代表チームの第2次強化合宿を実施することを発表した。

それに伴い、合宿招集メンバーが発表。渡邊雄太や馬場雄大、富永啓生などのほか、ジョシュ・ホーキンソンや山粼一渉、ジェイコブス晶ら合計15名が選出された。なお、長年、代表チームをリードしてきた富樫勇樹の名前は入っていない。それについて、JBAから特に言及はなかった。

今回の強化合宿の目的である「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」のアウェー2連戦において、日本代表（22位）は7月3日20時30分から中国代表（26位）と、7月6日19時30分から韓国代表（56位）と対戦する予定となっている。※カッコ内はFIBAランキング（2026年3月3日現在）

◆■ 2026年度バスケットボール男子日本代表チーム 第2次強化合宿招集メンバー

【選手】



安藤誓哉（PG／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）



原修太（SG／187センチ／32歳／千葉ジェッツ）



渡邊雄太（SF／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）



ジョシュ・ホーキンソン（C・PF／208センチ／30歳／サンロッカーズ渋谷）



齋藤拓実（PG／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



馬場雄大（SF／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）



佐々木隆成（PG／180センチ／30歳／三遠ネオフェニックス）



吉井裕鷹（SF／196センチ／28歳／三遠ネオフェニックス）



川真田紘也（C／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）



テーブス海（PG／188センチ／27歳／アルバルク東京）



西田優大（SG／190センチ／27歳／シーホース三河）



富永啓生（SG／188センチ／25歳／レバンガ北海道）



金近廉（SF／197センチ／23歳／千葉ジェッツ）



山粼一渉（SF／200センチ／22歳／サンロッカーズ渋谷 ※7月1日より）



ジェイコブス晶（SF／203センチ／22歳／フォーダム大学）



※平均：193.1センチ、27.8歳



※所属は2025－26シーズンのもの

【スタッフ】



チームダイレクター：伊藤拓摩（日本バスケットボール協会／長崎ヴェルカ）



ヘッドコーチ：桶谷大（琉球ゴールデンキングス）



アシスタントコーチ：吉本泰輔（グランドラピッズ・ゴールド／デンバー・ナゲッツ）



アシスタントコーチ：ライアン・リッチマン（シーホース三河）



コーチ：藤田弘輝（大阪エヴェッサ）



コーチ：森高大（ベルテックス静岡）



コーチ：町田洋介（仙台89ERS）



コーチ：間宮誠（ー）



プレイヤーディベロップメントコーチ：大村将基（三遠ネオフェニックス）



プレイヤーディベロップメントコーチ：ケビン・アンゼンバーガー（長崎ヴェルカ）



プレイヤーディベロップメントコーチ：マイカ・バーノ（シカゴ・ブルズ）



プレイヤーディベロップメントコーチ：弓波英人（長崎ヴェルカ）



アナライジングコーチ：冨山晋司（日本バスケットボール協会）



アナライジングコーチ：塩野竜太（シーホース三河）



アナライジングスタッフ：保田延彦（日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：緒方博紀（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：一柳武男（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：古澤美香（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：宮内彩（日本バスケットボール協会）



チームドクター：武田秀樹（NTT東日本関東病院）



チームマネージャー：西村拓也（日本バスケットボール協会）



アシスタントチームマネージャー：大木瀬音（日本バスケットボール協会）



サポートスタッフ：平ひなた（日本バスケットボール協会）



チーム広報：松本麻里（日本バスケットボール協会）



※所属は2025－26シーズンのもの

【動画】バスケ男子日本代表に密着