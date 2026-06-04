BTS7人が自然光の中で肩を寄せ合う最新ショットを公開！圧倒的なオーラと絆を感じる写真に「みんないい顔してる」と歓喜の声

【写真＆動画】BTS、13周年の絆感じる笑顔の“Family Photo”13枚 ／Family Photo Short Clip／これまでのBTS

BTSのグループ公式SNSが更新。6月13日のデビュー13周年に向けた「BTS FESTA」の一環として、恒例のメンバー7人による“Family Photo”が公開され、ファンから大きな反響が寄せられている。

■BTS、恒例の“家族写真”を披露！デビュー13周年の奇跡と軌跡

「BTS FESTA」は、BTSのデビュー日である6月13日を記念して毎年開催されるイベント。デビュー日前後の約2週間にわたってさまざまなコンテンツが公開される。

6月4日に公開されたのは、2023年以来となる7人揃っての“Family Photo（家族写真）”、全13枚。これまでスタジオ内で撮影されてきた“Family Photo”だが、今回は初めて屋外で撮影された写真も収められた。

1枚目は、スペイン風の邸宅の玄関前で横一列に並んだショット。続く写真では、庭のベンチに腰掛けるメンバーと、その後ろに寄り添うように並ぶメンバーの姿も。明るい日差しの中で笑顔を浮かべる姿からは、長年苦楽を共にしてきた“家族”のような温かな雰囲気が伝わってくる。

また、芝生の上で自然体な姿を見せたり（7、8枚目）、邸宅内で階段に腰掛けてポーズを決めたり（9、10枚目）、さまざまな表情を披露した。

ラストの13枚目は、窓際のソファでリラックスするメンバーたちの姿。RM（アールエム）とJIN（ジン）の膝にもたれかかる、V（ヴィ）、その背中に目を閉じて寄り添うJUNG KOOK（ジョングク）。さらにソファの後ろでJIMIN（ジミン）の肩に手を回すJ-HOPE（ジェイホープ）や、柔らかな笑みを浮かべるSUGA（シュガ）の姿も印象的だ。

デビュー13周年を迎えた今だからこそ感じられる、メンバー同士の深い信頼と居心地の良さが滲み出るFamily Photoとなっている。

また、撮影中の様子を収めた「BTS Family Photo Short Clip」も公開。会話を交わしながら笑顔で撮影を楽しむメンバーたちの仲睦まじい姿を見ることができる。

SNSには「待ちに待った家族写真！」「自然光の中で微笑む姿がいい」「みんないい顔してる」「7人での家族写真、普通に泣ける」「ツアー中に撮影したんだね」「本当に一生7人一緒で幸せでいてほしい」など、感激のコメントが寄せられている。

■デビュー日に向けコンテンツ公開が続々

なお、6月5日には、5thフルアルバム『ARIRANG』収録曲「Hooligan」のパフォーマンスビデオが公開される予定。また、6月12、13日には、『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』韓国・釜山公演が開催される。デビュー日に向け日々公開されるコンテンツに、ファンの気持ちも高まっている。