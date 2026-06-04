「ダイヤモンドバックス０−７ドジャース」（３日、フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、６回２安打無失点で自身４連勝＆６勝目を手にした。規定投球回には１イニング届かなかったが、０・７４まで下がった。さらに二刀流ならではの珍事も発生した。

初回、先頭のペルドモに対して２球目のフォーシーム、３球目のスイーパーが２球連続で引っかかった。ボールは足元付近を襲いペルドモは辛うじてよけたが、スタンドからはブーイングがわき起こった。

敵地が異様な雰囲気となる中、しっかりと修正して初回を三者凡退で立ち上がった大谷。二回にもアレナドへのフォーシームが内角高めに抜けてスタンドからブーイングを浴びたが、動じなかった。この回も三者凡退に抑え、リズムを取り戻した三回は球数少なく３人で打ち取った。

そして四回、簡単に２死を奪ったが、モレノに一塁線を破られる二塁打を浴びた。これが１１イニングぶりの被安打となり、得点圏に走者を背負った大谷。アレナドには１００マイルが引っかかるなどボールが先行するも、最後はフルカウントから三ゴロに打ち取ってピンチを脱出した。

五回にはカーブで空振り三振に仕留めると、珍しくマウンドでサムアップポーズを繰り出した。テンポを上げて三者凡退に仕留めて自身４連勝＆６勝目の権利を手に。しかし六回、１死から四球を与え、ペルドモに左前打を浴びて一、二塁のピンチを背負った。ここでキャロルを二ゴロ併殺打に仕留めると、大谷はマウンドで右拳を握り感情を爆発させた。

この回限りでマウンドを降りたが圧巻の投球内容。大谷は打者として４打席連続出塁をマークしており、１人で相手チーム全体の出塁数を上回るという珍事も発生した。七回の第５打席を終えてロバーツ監督と握手。大忙しの１日ということもあり、ベンチでは疲労の色もにじませていた。

大谷は５月１３日のジャイアンツ戦から、２０日・パドレス戦、２７日のロッキーズ戦と自身３連勝中。さらに開幕から１０試合の先発で９度のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）と抜群の結果を残す形となった。

その後、大谷は九回の第６打席で今季６度目の１試合３安打をマーク。この時点でダイヤモンドバックス全体の安打数を１人で上回る珍事となった。チームは連勝で４０勝に到達。ナ・リーグ西地区２位のパドレスに今季最大の７ゲーム差をつけ独走状態となった。