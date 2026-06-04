山本里菜アナ、水着姿でプール楽しむオフショットに反響「可愛いだけじゃなくて、めちゃくちゃ色っぽい」「美しい」 愛犬と旅行を満喫
元TBS所属のフリーアナウンサー・山本里菜（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との旅行を報告した。
【写真】「可愛いだけじゃなくて、めちゃくちゃ色っぽい」水着姿で温水プールを楽しむ山本里菜アナ
山本は「温水だったからプール入れた」「ちくわちゃんと最高の癒し旅でした」と切り出し、愛犬の“ちくわ”ちゃんに癒やされたプライベート旅行の様子を報告。
「水着はSHEINのです」「あんまり見えないですね笑」「ごめんなさい」とつづりつつ、「#犬と泊まれる」「#癒し旅」「#水着」のハッシュタグを添えて、プールを満喫する水着姿や愛犬の愛らしい写真を複数枚アップした。
コメント欄には「可愛いだけじゃなくて、めちゃくちゃ色っぽい」「美しい」「とても綺麗」「素敵」「ちくわちゃんかわいい」などの声が寄せられている。
【写真】「可愛いだけじゃなくて、めちゃくちゃ色っぽい」水着姿で温水プールを楽しむ山本里菜アナ
山本は「温水だったからプール入れた」「ちくわちゃんと最高の癒し旅でした」と切り出し、愛犬の“ちくわ”ちゃんに癒やされたプライベート旅行の様子を報告。
「水着はSHEINのです」「あんまり見えないですね笑」「ごめんなさい」とつづりつつ、「#犬と泊まれる」「#癒し旅」「#水着」のハッシュタグを添えて、プールを満喫する水着姿や愛犬の愛らしい写真を複数枚アップした。
コメント欄には「可愛いだけじゃなくて、めちゃくちゃ色っぽい」「美しい」「とても綺麗」「素敵」「ちくわちゃんかわいい」などの声が寄せられている。