「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（３日、フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手が今季１０度目の先発マウンドに上がり、いきなり敵地ファンにブーイングを浴びるも三者凡退で立ち上がった。３回までパーフェクトで前回登板から９イニング連続ノーヒッターとなったが、四回２死から初安打を許した。

初回、先頭のペルドモに投じた２球目の１００マイルが足元へ向かった。ペルドモがかろうじてよけると、スタンドからはブーイングがわき起こった。続く３球目のスイーパーも足元付近に行くと、再びスタンドからブーイングがわき起こった。

それでもフルカウントからの内角フォーシームで一ゴロに打ち取った大谷。続くキャロルにもボールが先行したが、立て直して投ゴロに。モレノにはスイーパーを連投して追い込み、最後は三ゴロに打ち取った。

タッカーの先制２ランで援護点をもらった二回、アレナドへの２球目、９８マイルのフォーシームが顔面付近へ。再びスタンドからはどよめきとブーイングがわき起こった。それでも立て直して三振を奪い、スミスも内角スイーパーで連続三振。次打者も遊ゴロに打ち取り、２イニング連続の三者凡退だ。

自ら３点目のホームを踏んだ直後の三回はバルガスのバットを真っ二つにへし折っての二ゴロ。続くフェルナンデスにはスイーパーがすっぽ抜け、３イニング連続のブーイングを浴びた。それでも最後は外角スイーパーで空振り三振。ルーキーのトロイは中飛に打ち取り、３イニングパーフェクト。これで９イニング連続ノーヒッターだ。

四回も簡単に２死を奪ったが、モレノに一塁線を破られた。３７人連続ノーヒットの快記録はストップしたが、アレナドを三ゴロに打ち取ってピンチを脱出した。五回は１死からウォルドシュミットをカーブで空振り三振に仕留めるとスミスにサムアップポーズ。三者凡退で自身４連勝＆５勝目の権利を手にした。

六回は１死から四球とペルドモの安打で一、二塁のピンチを招いたが、キャロルを二ゴロ併殺打に仕留めて鮮やかにピンチを脱出。マウンドで右拳を握り雄たけびをあげた。

前回登板となったロッキーズ戦では６回無安打１失点も制球が定まらず、珍しくマウンドでいら立ちを見せていた。ここまで９試合中８度のクオリティースタートを達成している。