布袋寅泰、45周年ツアーを9月より開催 “Celebration”をテーマに全国27公演
アーティスト活動45周年を迎えた布袋寅泰が全国ツアー『HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS” STAY WILD TOUR』を9月より開催することを発表した。
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今回のツアーは、これまで積み重ねてきたキャリアへの感謝と、その先の未来へ向かう意志を込め、“Celebration”をテーマに開催。45周年は単なるアニバーサリーではなく、布袋とともに歩んできたオーディエンス、支えてきた仲間、そして関わってきたすべての人々への感謝と祝福を込めた、“音楽と歓喜に包まれるCelebration Year”となる。
その幕開けとなったライブ『HOTEI 45th CELEBRATION GIGS』（1月31日、2月1日／東京・京王アリーナTOKYO）では、BOOWY、COMPLEX、そしてソロキャリアまでを縦横無尽に駆け抜け、45年の軌跡と“最新のHOTEI”が交差する特別なステージを展開。全国から集まったオーディエンスとともに、45年の軌跡を讃え合う記念すべき2日間となった。
新たなツアーは“Celebration”の想いを全国へ届けるべく、9月5日、6日の群馬・高崎芸術劇場 大劇場の2Daysを皮切りに、全国21ヶ所27公演を巡る。
45年積み重ねてきたビートとメロディー、進化を止めないギタープレイ、そして今なお更新され続けるライブパフォーマンス。“STAY WILD”を掲げ、さらなる高みへと突き進む布袋の現在地を体感できるツアーとなる。
■『HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS” STAY WILD TOUR』
9月5日（土） 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
9月6日（日） 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
9月13日（日） 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
9月19日（土） 石川・本多の森 北電ホール
9月22日（火・休） 宮城・仙台サンプラザホール
9月23日（水・祝） 宮城・仙台サンプラザホール
9月26日（土） 新潟・新潟県民会館 大ホール
9月27日（日） 長野・サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホール
10月3日（土） 山口・周南市文化会館
10月4日（日） 佐賀・ミズ ウェルビー ホール（佐賀市文化会館）大ホール
10月10日（土） 京都・ロームシアター京都 メインホール
10月11日（日） 京都・ロームシアター京都 メインホール
10月16日（金） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
10月17日（土） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
10月24日（土） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
10月25日（日） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
11月3日（火・祝） 熊本・熊本城ホール メインホール
11月5日（木） 大阪・南海浪切ホール 大ホール
11月8日（日） 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール
11月14日（土） 東京・SGCホール有明
11月15日（日） 神奈川・よこすか芸術劇場 大劇場
11月22日（日） 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
11月23日（月・祝） 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
11月28日（土） 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
11月29日（日） 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール
12月5日（土） 岡山・倉敷市民会館
12月6日（日） 広島・上野学園ホール
【写真】「サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」布袋寅泰＆久保純子アナの再会2ショット
今回のツアーは、これまで積み重ねてきたキャリアへの感謝と、その先の未来へ向かう意志を込め、“Celebration”をテーマに開催。45周年は単なるアニバーサリーではなく、布袋とともに歩んできたオーディエンス、支えてきた仲間、そして関わってきたすべての人々への感謝と祝福を込めた、“音楽と歓喜に包まれるCelebration Year”となる。
新たなツアーは“Celebration”の想いを全国へ届けるべく、9月5日、6日の群馬・高崎芸術劇場 大劇場の2Daysを皮切りに、全国21ヶ所27公演を巡る。
45年積み重ねてきたビートとメロディー、進化を止めないギタープレイ、そして今なお更新され続けるライブパフォーマンス。“STAY WILD”を掲げ、さらなる高みへと突き進む布袋の現在地を体感できるツアーとなる。
■『HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS” STAY WILD TOUR』
9月5日（土） 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
9月6日（日） 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
9月13日（日） 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
9月19日（土） 石川・本多の森 北電ホール
9月22日（火・休） 宮城・仙台サンプラザホール
9月23日（水・祝） 宮城・仙台サンプラザホール
9月26日（土） 新潟・新潟県民会館 大ホール
9月27日（日） 長野・サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホール
10月3日（土） 山口・周南市文化会館
10月4日（日） 佐賀・ミズ ウェルビー ホール（佐賀市文化会館）大ホール
10月10日（土） 京都・ロームシアター京都 メインホール
10月11日（日） 京都・ロームシアター京都 メインホール
10月16日（金） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
10月17日（土） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
10月24日（土） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
10月25日（日） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
11月3日（火・祝） 熊本・熊本城ホール メインホール
11月5日（木） 大阪・南海浪切ホール 大ホール
11月8日（日） 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール
11月14日（土） 東京・SGCホール有明
11月15日（日） 神奈川・よこすか芸術劇場 大劇場
11月22日（日） 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
11月23日（月・祝） 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
11月28日（土） 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
11月29日（日） 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール
12月5日（土） 岡山・倉敷市民会館
12月6日（日） 広島・上野学園ホール