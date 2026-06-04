長崎ヴェルカのイヒョンジュンがスパーズの一員としてサマーリーグ出場へ…自身3度目の参戦

長崎ヴェルカは6月4日、イヒョンジュンがサンアントニオ・スパーズの一員として「NBA SUMMER LEAGUE 2026」に出場することを発表した。

韓国出身で現在25歳のヒョンジュンは、201センチ95キロのスモールフォワード。デイビッドソン大学出身で、Gリーグのサンタクルーズ・ウォリアーズでプレー経験を持つ。

大阪エヴェッサに続き、Bリーグ2チーム目となった長崎での「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は57試合の出場で1試合平均17.4得点5.6リバウンド2.7アシスト1.2スティールに、リーグトップとなる47.9パーセントの3ポイントシュート成功率を記録。「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」では同19.4得点6.7リバウンド1.6アシストと存在感を示し、最優秀選手賞（MVP）を受賞した。

ヒョンジュンがNBAサマーリーグに出場するのは、2023年のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ、2024年のポートランド・トレイルブレイザーズに続いて3度目となる。

なお、ヒョンジュンが出場するラスベガスでのサマーリーグは7月10日（現地時間9日）から20日（同19日）にかけて開催される。