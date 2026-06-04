【写真クイズ】この食材の名前は？　「酵素の王様」とも呼ばれる食材です

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■未熟です

正解：青パパイヤ

難易度：★★☆☆☆

フルーツではなく野菜

パパイヤとはパパイヤ科パパイヤ属に属する常緑の多年生植物です。

そして、私たちが普段フルーツとして食べている黄色く熟したパパイヤに対し、熟す前の青い状態で収穫したものを「青パパイヤ」と呼びます。その未完熟の果実は野菜として扱われてきました。

南国では古くから日常的な食材として親しまれてきましたが、最近では日本国内でもスーパーの野菜売り場で見かける機会も増えています。

世界的にはインドやブラジル、インドネシアといった熱帯・亜熱帯地域が圧倒的な生産量を誇ります。日本国内では、沖縄県や鹿児島県の奄美諸島が主要な産地として知られています。

しかし、近年の温暖化の影響や栽培技術の向上により、茨城県や千葉県、静岡県といった本州の各地でも、ハウス栽培や路地での夏季栽培が行われるようになっています。

沖縄など温暖な地域では7月頃から11月下旬にかけて収穫・出荷されます。

非常にあっさりとしていて、クセがないのが味の特徴です。黄色く熟したパパイヤのような濃厚な甘みや南国特有の香りはほとんどなく、身近な野菜で例えるなら、大根の中心部のようなみずみずしさと、青い瓜のような淡白な風味をあわせもったような味わいです。

この素朴な味わいゆえ、和食の出汁や洋食のドレッシング、エスニック料理の香辛料など、さまざまな料理に馴染みます。

また、加熱しても歯ごたえが残りやすいため、生食だけでなく炒め物や煮物にも使いやすい食材です。

こうした食感を活かした料理は各地で親しまれており、代表的なのがタイ料理の「ソムタム」です。千切りにした青パパイヤを、唐辛子やライム、ナンプラーとともに和えることで、シャキシャキとした食感が際立ちます。

沖縄では「パパヤーイリチー」という炒め物が家庭料理として親しまれています。

千切りにした青パパイヤを豚肉やツナなどと一緒に炒め、醤油や塩で味を整えるシンプルな料理ですが、火を通してもしっかり残る歯ごたえが魅力です。

また、漬物にしても美味です。

ちなみに、生食する場合は、切った後に水にさらしてアクを抜くというひと手間を加えるだけで、雑味のない味わいを楽しむことができます。

美味しい青パパイヤの見分け方

まずチェックしたいのは、手に持ったときに感じるずっしりとした重みと、皮のハリです。

持ち上げてみて、ずっしりとした重みがあるものは、中身がぎゅっと詰まっていて水分をたっぷりと含んでいる証拠で、食べたときのシャキシャキと感が強くなります。

皮にシワが寄っているものや、触ったときに少し柔らかさを感じるものは、収穫から時間が経って鮮度が落ちている可能性があるため避けるのが賢明です。

次に表面の状態をよく観察します。

全体がムラのない鮮やかな濃い緑色をしていて、ツヤがあるものが理想的です。黄色く色づき始めているものは熟成が進んで甘みが出てしまっており、特有の歯ごたえが失われていることがあります。

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青パパイヤの注目栄養素

青パパイヤにはパパインをはじめ、さまざまな消化酵素が含まれているとされています。

とくにパパインは、熟したパパイヤよりも未熟な青パパイヤに多く含まれていることで知られています。タンパク質を分解する働きをもつ酵素として知られ、肉料理の下ごしらえなどにも利用されています。

さらに、カリウムや食物繊維もバランスよく含まれています。カリウムは体内の余分な塩分の排出を助ける栄養素として知られ、食物繊維は腸内環境を整える働きが期待されている栄養素です。

高い抗酸化作用をもつポリフェノールが豊富に含まれている点も見逃せません。ポリフェノールは、体内の酸化ストレスに働きかける成分として知られています。

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