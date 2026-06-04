4日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比5.9％増の932億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.5％増の685億円となっている。



個別ではグローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ米国投資適格社債 <2554> 、ｉシェアーズ プラチナ ＥＴＦ <569A> など8銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が6.76％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は4.63％安、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> は4.39％安、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は3.85％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> は3.80％安、グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> は3.59％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1001円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金455億700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金375億6300万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が57億8900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が40億8400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が37億5100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が31億7700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億8300万円の売買代金となっている。



株探ニュース