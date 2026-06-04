『風、薫る』第50回 直美が夕凪を看護していると…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第50回が、5日に放送される。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第50回のあらすじ
直美（上坂樹里）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手だてを考えるが・・。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第50回のあらすじ
直美（上坂樹里）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手だてを考えるが・・。