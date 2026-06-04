○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　豪・貿易収支
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・小売売上高
２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０　米・非農業部門労働生産性（改定値）
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数

○決算発表・新規上場など

決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，不二電機<6654>，トラースＯＰ<6696>，泉州電<9824>

出所：MINKABU PRESS