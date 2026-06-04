４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 豪・貿易収支
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，不二電機<6654>，トラースＯＰ<6696>，泉州電<9824>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 豪・貿易収支
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，不二電機<6654>，トラースＯＰ<6696>，泉州電<9824>
出所：MINKABU PRESS