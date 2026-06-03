¡Ö¥³¡¼¥¹¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡¡ÎëÌÚ°¦¤¬´¶¤¸¤ëÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÊÉ
¡ãÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ2Æü¡þ¥ê¥Ó¥¨¥éCC¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¡þ6699¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¡ÖÆüËÜ¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³°ã¤¦¡×¡£8ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÎëÌÚ°¦¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡¡¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ÈÃÝÅÄÎï±û¤Î¿¶Âµ»Ñ
¤½¤ì¤Ïµ÷Î¥¤Ê¤Î¤«¡¢¼Ç¼Á¤Ê¤Î¤«¡£ÎëÌÚ¤ÎÅú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥¹¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¡× ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¤ò·¹¼Ð¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥Õ¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Õ¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤·¡¢µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥¹¼«ÂÎ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ ¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢Æñ¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÆÃÍ¤ÎÁñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ ºòÇ¯Âç²ñ¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¥ºGC¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ËÂç¤¤Êµ¯Éú¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ ·ë²Ì¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Í½Áª¤òÍî¤Á¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¤¤¯¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥ê¥Ó¥¨¥éCC¤ÏÈæ³ÓÅª¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Û¡¼¥ë¤¬Â³¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÈôµ÷Î¥¾¡Éé¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈôµ÷Î¥¤è¤êÀµ³ÎÀ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³ä¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂç²ñ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤âºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Íè¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÃ±È¯»²Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÈñÍÑ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÈèÏ«¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢½Ð¾ì¤ò·è°Õ¤¹¤ë¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»8¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡È¥¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡É¤³¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ 2Ç¯Á°¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ÏÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£Ç¯3·î¤Î¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø°ì½ï¤ËÁ´ÊÆ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¤«¤é¡Ø½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¡£¡Ö±³¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤Þ¤ÇÄ©¤à°Ê¾å¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Çµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£JLPGA¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇÛÊ¬¤Ï¹â¤¯¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï800¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ¸ø¼°ÀïÍ¥¾¡¡Ê400¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÎÇÜ¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ìÈ¯¤Ç¥Ý¥ó¤È²Ô¤°Êý¤¬ÆÀ°Õ¡×¡£Ç¯´Ö½÷²¦Áè¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤»¤Ã¤«¤¯³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡½éÆüÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¥°¥ê¡¼¥óÃæ±û¤Ë¥Ð¥ó¥«¡¼¡¢1¥ª¥ó²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¡¼4¡Ä¡¡¥ê¥Ó¥¨¥éCC¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥¹¡©
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë»Ë¾åºÇÂ¿23¿Í¤¬»²Àï¡¡½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ï¡©
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¤Ø½àÈ÷Ãå¡¹¡¡Ì¾Ìç¥ê¥Ó¥¨¥é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¯¤ÈÆñ¤·¤¤¡×
°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ËµÈÅÄÎë¡Ä¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤À¤ì¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡¡¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ÈÃÝÅÄÎï±û¤Î¿¶Âµ»Ñ
¤½¤ì¤Ïµ÷Î¥¤Ê¤Î¤«¡¢¼Ç¼Á¤Ê¤Î¤«¡£ÎëÌÚ¤ÎÅú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥¹¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¡× ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¤ò·¹¼Ð¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥Õ¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Õ¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤·¡¢µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥¹¼«ÂÎ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ ¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢Æñ¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÆÃÍ¤ÎÁñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ ºòÇ¯Âç²ñ¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¥ºGC¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ËÂç¤¤Êµ¯Éú¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ ·ë²Ì¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Í½Áª¤òÍî¤Á¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¤¤¯¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥ê¥Ó¥¨¥éCC¤ÏÈæ³ÓÅª¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Û¡¼¥ë¤¬Â³¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÈôµ÷Î¥¾¡Éé¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈôµ÷Î¥¤è¤êÀµ³ÎÀ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³ä¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂç²ñ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤âºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Íè¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÃ±È¯»²Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÈñÍÑ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÈèÏ«¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢½Ð¾ì¤ò·è°Õ¤¹¤ë¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»8¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡È¥¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡É¤³¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ 2Ç¯Á°¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ÏÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£Ç¯3·î¤Î¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø°ì½ï¤ËÁ´ÊÆ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¤«¤é¡Ø½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¡£¡Ö±³¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤Þ¤ÇÄ©¤à°Ê¾å¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Çµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£JLPGA¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇÛÊ¬¤Ï¹â¤¯¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï800¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ¸ø¼°ÀïÍ¥¾¡¡Ê400¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÎÇÜ¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ìÈ¯¤Ç¥Ý¥ó¤È²Ô¤°Êý¤¬ÆÀ°Õ¡×¡£Ç¯´Ö½÷²¦Áè¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤»¤Ã¤«¤¯³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡½éÆüÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¥°¥ê¡¼¥óÃæ±û¤Ë¥Ð¥ó¥«¡¼¡¢1¥ª¥ó²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¡¼4¡Ä¡¡¥ê¥Ó¥¨¥éCC¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥¹¡©
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë»Ë¾åºÇÂ¿23¿Í¤¬»²Àï¡¡½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ï¡©
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¤Ø½àÈ÷Ãå¡¹¡¡Ì¾Ìç¥ê¥Ó¥¨¥é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¯¤ÈÆñ¤·¤¤¡×
°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ËµÈÅÄÎë¡Ä¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤À¤ì¡©