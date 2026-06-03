MR上位者不在の国内女子の組み合わせ発表 前年初Vの睫邂ι韻録沼菜々、若林舞衣子とティオフ
＜ヨネックスレディス 事前情報◇3日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞主催のヨネックス創業の地で行われる新潟決戦。5日（金）開幕の初日に先立って、組み合わせが発表された。今週週は海外メジャー「全米女子オープン」が行われ、世界ランキング上位の資格で出場する選手が多く、今季メルセデス・ランキング（MR）上位トップ7が不在。新たなヒロインを予感させる。
【写真】一発で800万！ 政田夢乃が大はしゃぎ
昨年大会でツアー初優勝を遂げた睫邂ι韻蓮⊃沼菜々と地元新潟県出身でヨネックス契約の若林舞衣子と組み合わせ。午前10時にアウトの1番からスタートする。 出場選手中、MR最上位の入谷響（8位）は初優勝を狙う吉田鈴、ヨネックス契約のとの組み合わせ。 先週の最終日にホールインを達成して800万円を獲得し、6位タイに入った政田夢乃は都麗華、大久保柚季とグルーピングとなった。 MRトップ10のうち、先週優勝の河本結（2位）をはじめ、佐久間朱莉（1位）、菅楓華（3位）、盒矯眠據4位）、桑木志帆（5位）、荒木優奈（6位）、鈴木愛（7位）、神谷そら（10位）の8人が「全米女子オープン」出場のため欠場となった。 今大会の賞金総額は9000万円。優勝者は賞金1620万円を獲得する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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最多23人の日本勢出場 全米女子オープン組み合わせ
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