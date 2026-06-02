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◾️¡ãDEZERT FC LIMITED LIVE 2026¡ä
2026Ç¯8·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
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2026Ç¯8·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
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¡þHALL TOUR
2026Ç¯9·î12Æü(ÅÚ) NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î19Æü(ÅÚ) NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î27Æü(Æü) Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)
¡þLIVE HOUSE TOUR
2026Ç¯11·î1Æü(Æü) CLUB CITTA¡Ç
2026Ç¯11·î7Æü(ÅÚ) ¿·³ãLOTS
2026Ç¯11·î14Æü(ÅÚ) Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
2026Ç¯11·î15Æü(Æü) ¶âÂôEIGHT HALL
2026Ç¯11·î21Æü(ÅÚ) »¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24
2026Ç¯11·î23Æü(·î¡¦½Ë) ÀçÂæRensa
2026Ç¯11·î28Æü(ÅÚ) Ê¡²¬DRUM LOGOS
2026Ç¯11·î29Æü(Æü) ²¬»³YEBISU YA PRO
2026Ç¯12·î5Æü(ÅÚ) GORILLA HALL OSAKA
2026Ç¯12·î6Æü(Æü) GORILLA HALL OSAKA
2026Ç¯12·î12Æü(ÅÚ) Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯12·î13Æü(Æü) ÀÅ²¬LIVE ROXY
2026Ç¯12·î25Æü(¶â) EX THEATER ROPPONGI
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◾️¡ãDEZERT LIVE TOUR 2026 ¡Östudy¡×¡ä
2026Ç¯6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Åìµþ:·ÃÈæ¼÷The Garden Hall¡¡OPEN 17:45 / START 18:30
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2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Åìµþ:·ÃÈæ¼÷The Garden Hall¡¡OPEN 16:15 / START 17:00
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2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡°¦ÃÎ:Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡OPEN 17:45 / START 18:30
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2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡°¦ÃÎ:Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡OPEN 16:15 / START 17:00
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2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Âçºå:Yogibo META VALLEY¡¡OPEN 17:45 / START 18:30
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2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Âçºå:Yogibo META VALLEY¡¡OPEN 16:15 / START 17:00
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