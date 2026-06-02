“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。5月30日（土）の放送は、ニチモウ株式会社 食品事業本部第三営業部の木川雄貴さんをお迎えしてお届けしました。

（左から）佐原雅之、木川雄貴さん

佐原：1910年創業のニチモウ株式会社は、「〜浜から食卓までを網羅し、挑戦の歩みを未来へ〜」をモットーに、水産業全般、そして、日本の食文化を支え続けている大手水産専門商社です。今回は、同社の木川さんにお越しいただき、『熟成骨取り塩さば「さば丸」』『熟成骨切り塩にしん「にしん王子」』についてお話を伺います。木川：「さば丸」は、ノルウェーで育ったさばを使用しています。現地で旬のノルウェーさばを目利きし、選び抜かれた高品質のさばが「さば丸」となります。ベトナムの協力工場で丁寧に骨取りをおこない、塩水ミストの熟成製法を採用することで、さば特有のくさみが少なく、マイルドな塩味を実現させ、さまざまな料理に使える骨取りの熟成塩さばです。真空包装ですので、冷凍庫にストックしておけば、食べたいときにいつでもお召し上がりいただけます。「にしん王子」も、脂がたっぷり乗った旬のノルウェー産にしんを現地で目利きし、選び抜かれたにしんが「にしん王子」となります。「さば丸」と同様に、ベトナムの協力工場で加工をおこなっており、こちらは丁寧に骨切りをして、塩水ミストの熟成製法を採用することで、ふっくらとしたマイルドな仕上がりになっています。クセもなくて非常に食べやすく、お客さまからもご好評いただいております。また、私が原料調達、加工製造、販売まで一貫して担当。さらに、実際に販売店で手売りをおこなうこともあります。その際は、ぜひ足をお運びください。佐原：木川さん、ありがとうございました。なお、商品は量販店の塩干売り場などでお買い求めいただけるとのことです。



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＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25〜7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness