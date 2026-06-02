ジュビロに別れ「話し合いを重ねましたが、合意には至りませんでした」。貴重な得点源の想い「再びJ１の舞台で輝く日が来ることを信じて」
J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドでは、全18試合に出場し、チームトップの５ゴールを記録。貴重な得点源がチームを去る。
ジュビロ磐田は６月２日、グスタボ・シルバの契約満了を発表。28歳のブラジル人MFは、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「本日、深い感謝の気持ちとともに、ジュビロ磐田に別れを告げることになりました。
契約更新について話し合いを重ねましたが、残念ながら合意には至りませんでした。 しかしこれもサッカーの一部だと思っています。私はこのクラブに大きなリスペクトを持っていますし、ここで経験したすべてのことに心から感謝しています。共に戦ったチームメイト、監督・コーチ陣、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆様に心から感謝しています」
かけがえのない日々を過ごした。
「そして、いつも私のそばで支えてくださったサポーターの皆さまに、特別な感謝を伝えたいです。ジュビロに来た初日からいただいた愛情とリスペクトは、これからも私の心に深く刻まれ続けます。このユニフォームを着てプレーできたことは、私にとって大きな誇りでした。ここで得た多くの学び、仲間との出会い、そして特別な時間は、これからも大切な財産です」
クラブの躍進を祈る。「これからのジュビロ磐田のさらなる発展と成功を心から願っています。そして、再びJ１の舞台で輝く日が来ることを信じて、これからも応援しています」。最後に「短い間になりしましたがサポート頂いたすべての皆様に心からの感謝を送りたいです。本当にありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ジュビロ磐田は６月２日、グスタボ・シルバの契約満了を発表。28歳のブラジル人MFは、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「本日、深い感謝の気持ちとともに、ジュビロ磐田に別れを告げることになりました。
契約更新について話し合いを重ねましたが、残念ながら合意には至りませんでした。 しかしこれもサッカーの一部だと思っています。私はこのクラブに大きなリスペクトを持っていますし、ここで経験したすべてのことに心から感謝しています。共に戦ったチームメイト、監督・コーチ陣、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆様に心から感謝しています」
かけがえのない日々を過ごした。
クラブの躍進を祈る。「これからのジュビロ磐田のさらなる発展と成功を心から願っています。そして、再びJ１の舞台で輝く日が来ることを信じて、これからも応援しています」。最後に「短い間になりしましたがサポート頂いたすべての皆様に心からの感謝を送りたいです。本当にありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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