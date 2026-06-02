ジュビロに別れ「話し合いを重ねましたが、合意には至りませんでした」。貴重な得点源の想い「再びJ１の舞台で輝く日が来ることを信じて」

ジュビロに別れ「話し合いを重ねましたが、合意には至りませんでした」。貴重な得点源の想い「再びJ１の舞台で輝く日が来ることを信じて」