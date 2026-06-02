M!LK佐野勇斗＆山中柔太朗が至近距離で見つめ合う姿が話題！眼福ショット連発に「顔面国宝過ぎる」「爆裂かっこ可愛すぎて滅」の声

【写真】M!LK佐野勇斗＆山中柔太朗の至近距離ショット（2・5枚目）爆笑ショット（6枚目）／X投稿／YouTubeチャンネル開設を報告した山中【動画】開設1本目の投稿『くるま』

M!LKの佐野勇斗が自身のInstagramを更新。メンバーの山中柔太朗とともに登場した『MEN’S NON-NO』7月号増刊＜SPECIAL EDITION＞表紙の、撮影ビハインドショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■“3080”コンビ佐野勇斗＆山中柔太朗、クールな表情から一転 爆笑ショットも公開

佐野は「3080（さんぱち）で表紙を務めさせて頂きました！！ぜひチェックしてね」と綴り、6枚の写真を投稿した。

1枚目は、互い違いに配置されたふたりの顔のクローズアップが印象的な表紙カット。続いて、赤のシャツを着た佐野とグレーの細いストライプシャツ姿の山中が“超”至近距離で向かい合うショット（2・5枚目）や、横並びで腕を組む姿（3枚目）、モニターに映し出されたふたりのドアップなど、笑顔を封印した真剣な表情が並ぶ。

そんなクールでかっこよさ全開のビジュアルから一転、最後はふたりの笑い声が聞こえてきそうな1枚。床に仰向けになりながら爆笑する姿が収められており、メンバー同士ならではのリラックスした空気感と、和やかな撮影現場の雰囲気が伝わってくる。

また佐野はXにも「3080（さんぱち）表紙！ぜひチェックしてください！」と表紙カットを投稿。「僕が30、山中が80」とペア名について説明していた。

SNSでは「ふたりのお顔が天才的すぎる」「爆裂かっこ可愛すぎて滅」「顔面国宝です」「はやちゃんの舌ぺろやばい」「最後のめっちゃ笑ってる写真かわいい」「さんぱちペア大好き」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■M!LK山中柔太朗、YouTubeチャンネル「劇場版 じゅうたろう」開設！

なお、山中は6月1日に自身のInstagramで「僕の新しいYouTubeチャンネル『劇場版 じゅうたろう』が始まりました」と報告。続けてストーリーズでは「1時間半で銀の盾をゲット！みんな本当にありがとう、、」と、チャンネル登録者数10万人突破を喜んだ。

なお、6月2日13時時点で、チャンネル登録者数は20万人を突破している。