小木博明らがホノルルトライアスロンに挑む特別番組配信決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、おぎやはぎ・小木博明、ハシヤスメ・アツコ、人気クリエイター「Lazy Lie Crazy【レイクレ】」のぺろ愛男爵、ともやんが出演する特別番組『絶頂ハワイアンズ 〜グルメ＆絶景＆トライアスロン〜』を６月14日（日）夜９時より配信することを決定した。
本番組では、ハワイの大自然を舞台にメンバーがホノルルトライアスロンに挑戦。時間制限がなく、初心者でも自分のペースで挑戦しやすいことで知られる本大会において４人は番組特別コース（スイム400m、バイク20km、ラン５km）に出場。全員での完走を目標に掲げ、それぞれが体力勝負に向けて熱い闘志を燃やす。
メンバーには、元３人制プロバスケットボール選手のLazy Lie Crazy【レイクレ】・ともやん、水泳の強豪校出身でフルマラソン完走経験もあるLazy Lie Crazy【レイクレ】・ぺろ愛男爵というスポーツ万能な２人に加え、元バスケットボール部のハシヤスメ・アツコが参戦。さらに「55歳のおじさんがトライアスロンをゴールする」をテーマに掲げるおぎやはぎ・小木博明が加わり、世代やジャンルを超えた異色の４人が一丸となって過酷なレースに挑む。
さらに番組内では、過酷なレースに向けて英気を養い、心身をデトックスするための「次にくる」最新のハワイスポット情報もたっぷりとお届け。元ツアーコンダクターであり、ハワイを知り尽くした小木の案内のもと、メンバーは最旬のトレンドスポットを巡る。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組では、ハワイの大自然を舞台にメンバーがホノルルトライアスロンに挑戦。時間制限がなく、初心者でも自分のペースで挑戦しやすいことで知られる本大会において４人は番組特別コース（スイム400m、バイク20km、ラン５km）に出場。全員での完走を目標に掲げ、それぞれが体力勝負に向けて熱い闘志を燃やす。
さらに番組内では、過酷なレースに向けて英気を養い、心身をデトックスするための「次にくる」最新のハワイスポット情報もたっぷりとお届け。元ツアーコンダクターであり、ハワイを知り尽くした小木の案内のもと、メンバーは最旬のトレンドスポットを巡る。
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