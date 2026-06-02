TREASURE、全曲ヒップホップの新AL『NEW WAV』で新章開幕！自己最高の初日売上を記録

TREASUREが、デビュー以来初めて“全曲ヒップホップジャンル”で構成した新アルバム『NEW WAV』で、新章の幕を開けた。

6月2日、所属事務所YGエンターテインメント（以下YG）によると、1日にリリースされたTREASUREの4thミニアルバム『NEW WAV』は、発売初日だけで約60万枚（HANTEOチャート基準）を売り上げ、自己最高となる初日売上を記録した。

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発売前に予約注文数が100万枚を突破し、大きな注目を集めていたTREASUREは、YG特有のヒップホップバイブスに彼ららしい自由奔放な魅力を融合させ、世界中のファンから好評を得ている。

（写真＝YGエンターテインメント）TREASURE

音源チャートでも好成績を記録している。タイトル曲『IF I』は、2日午前7時時点でBugsリアルタイムチャート1位を獲得したほか、日本のAWAと楽天ミュージックでも1位に輝いた。さらに、iTunesソングチャートでは7地域、アルバムチャートでは8地域で1位を記録し、グローバルな人気を証明した。

こうした勢いを受け、TREASUREは3日午前0時に『IF I』のパフォーマンスビデオを公開する予定だ。洗練されたビジュアルと圧倒的なパフォーマンスに期待が高まっている。

なお、大胆なイメージチェンジで華々しいカムバックを果たしたTREASUREは、6月19日から21日までの3日間、ソウル・高麗（コリョ）大学校のファジョン体育館で単独コンサート「TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN SEOUL」を開催する。その後は大阪や東京を含む日本8都市で、全20公演規模のファンコンサートツアーを展開し、世界中のファンとの交流を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。