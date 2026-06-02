出不精な彼氏をデートに連れ出すうまい乗せ方９パターン
付き合ったばかりのころは張り切って出かけることが多かったものの、次第に彼氏の腰が重くなり、お家デートばかりになってしまうカップルは少なくありません。面倒がる彼氏の腰を上げるには、どんな手を使うといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「出不精な彼氏をデートに連れ出すうまい乗せ方」をご紹介します。
【１】「今日は外でデートしたいんです！」とあえて丁寧な口調でお願いする
「わざわざ『です』とか言うなんて、よっぽどだなと思います」（20代男性）というように、あえてかしこまった口調でお願いすることで、気持ちを伝えるパターンです。先生や先輩、上司に相談するときのようなイメージで、丁寧に頼んでみましょう。
【２】腕を組んで「ねぇ、このままどっか行こうよ」と強引に連れ出す
「たまにはくっついて歩くのも悪くないかも…と思わないこともない（苦笑）」（20代男性）というように、最終的には彼氏をグイグイ引っ張って外に連れて行くしかないかもしれません。お家でベタベタしているタイミングに「このままどっか行こうよ」などと切り出してしまいましょう。
【３】「お昼ご飯おごるから…」とごちそうで釣る
「タダ飯が食えるなら…なんて（笑）」（20代男性）というように、わかりやすく食欲に訴えるのもよさそうです。彼氏の給料日前には、ラーメンや焼き肉など、食いつきのよさそうなもので釣ってみましょう。
【４】「行きたい場所はあなたが決めていいから」と彼氏の希望を優先する
「居酒屋とかホテルでもいいなら乗りますね（笑）」（20代男性）というように、とりあえず彼氏のリクエストに合わせるパターンです。パチンコや競馬場など気の進まない場所に誘われたとしても、無下に断るのではなく、そのあと行きたいところに付き合ってもらうよう、うまく交渉するといいかもしれません。
【５】「自信作を用意するから」とお弁当作りを頑張る
「手料理はうれしい！お金もかからないし（笑）」（10代男性）というように、お弁当持参のデートとなれば、彼氏のリアクションも変わってくるかもしれません。お弁当には、好物をめいっぱい詰め込んであげましょう。
【６】「なんで連れてってくれないの？」とかわいく拗ねる
「子どもみたいにプンプン！ってしている様子を見たら行くしかないでしょ」（20代男性）というように、愛らしく駄々をこねて連れ出してもらう作戦です。普段そういうキャラじゃないという人こそ、たまに繰り出す「ぶりっ子」のギャップが新鮮でいいのではないでしょうか。
【７】「たまにはリア充したいじゃん」と周囲に見せつけたい気持ちを明かす
「かわいい彼女を見せびらかしたいって想いは僕にもあります」（10代男性）というように、外に出て幸せを実感したいとお願いすれば、乗ってもらえる可能性もあります。ここぞとばかりに、カップルでないと行きづらいデートスポットに足を運びましょう。
【８】「日曜日がラストなんだけど…」と最終日のイベントに誘う
「もし僕が断ったら、彼女は今回見られなくなっちゃうので…」（20代男性）というように、「この日を逃したら体験できない催し」を切り札に攻めてみるのもいいでしょう。ただし、せっかく行ったのにチケット完売…ということにならないよう、ぬかりなく準備したいものです。
【９】「隣を歩けるだけでいいんだけどなぁ」とささやかな願いをつぶやく
「そんなに期待値が低いなら、外に出てみてもいいかなと考えます」（10代男性）というように、屋外デートのハードルを下げてみるのもいいかもしれません。デートの計画を立てるのが面倒くさいというタイプの彼氏に効く作戦でしょう。
彼氏をその気にさせるには、いろいろな攻め方があるようです。彼氏のキャラクターにあった誘い方をしてみてはいかがでしょうか。（外山武史）
【１】「今日は外でデートしたいんです！」とあえて丁寧な口調でお願いする
「わざわざ『です』とか言うなんて、よっぽどだなと思います」（20代男性）というように、あえてかしこまった口調でお願いすることで、気持ちを伝えるパターンです。先生や先輩、上司に相談するときのようなイメージで、丁寧に頼んでみましょう。
「たまにはくっついて歩くのも悪くないかも…と思わないこともない（苦笑）」（20代男性）というように、最終的には彼氏をグイグイ引っ張って外に連れて行くしかないかもしれません。お家でベタベタしているタイミングに「このままどっか行こうよ」などと切り出してしまいましょう。
【３】「お昼ご飯おごるから…」とごちそうで釣る
「タダ飯が食えるなら…なんて（笑）」（20代男性）というように、わかりやすく食欲に訴えるのもよさそうです。彼氏の給料日前には、ラーメンや焼き肉など、食いつきのよさそうなもので釣ってみましょう。
【４】「行きたい場所はあなたが決めていいから」と彼氏の希望を優先する
「居酒屋とかホテルでもいいなら乗りますね（笑）」（20代男性）というように、とりあえず彼氏のリクエストに合わせるパターンです。パチンコや競馬場など気の進まない場所に誘われたとしても、無下に断るのではなく、そのあと行きたいところに付き合ってもらうよう、うまく交渉するといいかもしれません。
【５】「自信作を用意するから」とお弁当作りを頑張る
「手料理はうれしい！お金もかからないし（笑）」（10代男性）というように、お弁当持参のデートとなれば、彼氏のリアクションも変わってくるかもしれません。お弁当には、好物をめいっぱい詰め込んであげましょう。
【６】「なんで連れてってくれないの？」とかわいく拗ねる
「子どもみたいにプンプン！ってしている様子を見たら行くしかないでしょ」（20代男性）というように、愛らしく駄々をこねて連れ出してもらう作戦です。普段そういうキャラじゃないという人こそ、たまに繰り出す「ぶりっ子」のギャップが新鮮でいいのではないでしょうか。
【７】「たまにはリア充したいじゃん」と周囲に見せつけたい気持ちを明かす
「かわいい彼女を見せびらかしたいって想いは僕にもあります」（10代男性）というように、外に出て幸せを実感したいとお願いすれば、乗ってもらえる可能性もあります。ここぞとばかりに、カップルでないと行きづらいデートスポットに足を運びましょう。
【８】「日曜日がラストなんだけど…」と最終日のイベントに誘う
「もし僕が断ったら、彼女は今回見られなくなっちゃうので…」（20代男性）というように、「この日を逃したら体験できない催し」を切り札に攻めてみるのもいいでしょう。ただし、せっかく行ったのにチケット完売…ということにならないよう、ぬかりなく準備したいものです。
【９】「隣を歩けるだけでいいんだけどなぁ」とささやかな願いをつぶやく
「そんなに期待値が低いなら、外に出てみてもいいかなと考えます」（10代男性）というように、屋外デートのハードルを下げてみるのもいいかもしれません。デートの計画を立てるのが面倒くさいというタイプの彼氏に効く作戦でしょう。
彼氏をその気にさせるには、いろいろな攻め方があるようです。彼氏のキャラクターにあった誘い方をしてみてはいかがでしょうか。（外山武史）