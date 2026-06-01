SHEʼSが、8枚目となるオリジナルアルバム『Who am I?』を9月2日にリリースすることを発表した。

今作アルバムには昨年リリースした「モンストグランプリ2025 ジャパンチャンピオンシップ」大会テーマソングである「Four」、夏の終わりを彷彿とさせる楽曲「花雨」や、ドラマ『ぴーすおぶせーふ』オープニング楽曲「Good Life」を含む全10曲を収録予定。エモーショナルなロックサウンドから⼼を鷲掴みする珠⽟のバラードまで、壮⼤かつ圧倒的な存在感を放つ彼らの2年ぶりとなるフルアルバムとなる。収録楽曲ほか詳細は後日発表。

そして、このアルバムからの先行シングル「葡萄」が、彼らのメジャーデビューシングル「Morning Glow」をリリースした記念日となる6月8日に配信することも決定した。

アルバム初回限定盤の特典Blu-rayには、昨年10月に昭和女子大学 人見記念講堂 にて開催した管弦楽団と共に贈るホール公演＜Sinfonia “Chronicle” #4＞と、本日6月1日に渋谷 CLUB QUATTROにて開催した周年記念公演＜SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”＞のライブ映像が、豪華２本立てのフルサイズでそれぞれ収録される。

4回目の開催となった＜Sinfonia “Chronicle”＞、通称”シンクロ”は、管弦楽団のみならずコーラス隊も新たに加わった総勢13名で行ったホール公演。SHE’Sの楽曲がもつ壮大な世界観やサウンドスケープをより重厚に、より繊細に堪能することができる。

また、SHE’Sがインディーズ期に実施していた自主企画のタイトルかつ、インディーズ最後のミニアルバムの作品名でもある「She’ll be fine」を冠した周年記念公演は、10年前にメジャーデビューを発表した会場でデビュー月に開催という、周年ならではのコンセプチュアルな公演だ。ホールとライブハウス、雰囲気のことなる二つのライブ映像を通じて、SHE’Sの柔軟な音楽性やライブの熱量を体感できる。

さらに、UNIVERSAL MUSIC STOREでは初回限定盤にTシャツが付属したセットの販売が決定。「＜復刻＞Her Dog Tシャツ」は、10年前にメジャーデビューを発表した渋谷 CLUB QUATTROのステージにてボーカル井上竜馬が着用していた、当時のオリジナルグッズと同デザインの復刻版。現在は販売終了しているため、ここでしか手に入らない限定Tシャツとなっている。

■8th Album『Who am I?』

2026年9月2日(水)リリース

予約 http://shes.lnk.to/whoamiPR ■初回限定盤(CD+Blu-ray+三方背スリーブケース) TYCT-69390 7,480円(税込)

CD:

・Four

・花雨

・Good Life

ほか全10曲収録予定/曲順未定 Blu-ray:

・「Sinfonia “Chronicle” #4」 at 昭和女子大学 人見記念講堂 (2025.10.2)

・「SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”」 at 渋谷 CLUB QUATTRO (2026.6.1) ■通常盤(CD) TYCT-60267 3,630円(税込)

※CD収録内容は初回限定盤、通常盤共通 UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

■【数量限定セット】＜復刻＞Her Dog Tシャツ付(初回限定盤+＜復刻＞Her Dog Tシャツ)

D2CE-23994 10,780円(税込)

※本商品はUNIVERSAL MUSIC STOREのみで販売いたします。

▼ご予約はこちら

https://umusic.jp/noHjGOBB 【＜復刻＞Her Dog Tシャツ】

サイズ：Lサイズのみ (身丈73, 身幅55, 肩幅50, 袖丈22 [単位：cm])

素材：綿100%

※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。また、Ｔシャツ画像の色味は実際の商品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※初回限定盤(TYCT-69387)とTシャツを同梱してお届けいたします。

※【数量限定セット】＜復刻＞Her Dog Tシャツ付は販売数に限りがあります。予約期間中であっても発売日を待たずに販売終了になる可能性がございますのであらかじめご了承ください。

確実に購入をご希望の場合は7月26日(日)までにご予約することをお勧めいたします。 ＜アルバム『Who am I?』購入特典＞

全国のCDショップ、WEBショップでアルバム『Who am I?』をご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。 UNIVERSAL MUSIC STORE 缶バッジ

楽天ブックス アクリルキーホルダー

Amazon.co.jp メガジャケ(ご購入のCDのジャケットと同じ絵柄のメガジャケを差し上げます)

その他一般店 ポストカード

※各特典のサイズ、デザインは後日ご案内いたします。 【注意事項】

※CDいずれか1枚をご購入につき１つ特典を差し上げます。

※一部お取扱いのないCDショップ・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、ご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

■Digital Single「葡萄」

2026年6月8日(水)配信

■ライブ情報 ＜SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”＞

2026年6月1日（月）渋谷 CLUB QUATTRO

open18:00 / start18:45 ＜SHE’S 15h Anniversary “She’s fine”＞

2026年6月14日（日）大阪城音楽堂

open16:30 / start17:30